İHH\'dan \'Her Yetime Bir Fidan\' Projesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Her Yetime Bir Fidan" projesinin ilk etabında 22 ilde 160 bin fidan dikti.

İHH'den yapılan açıklamaya göre, "Her Yetime Bir Fidan" projesiyle, destekte bulunulan her yetim için bir fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Projenin ilk etabında İHH ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işbirliğinde 22 ilde 160 bin fidan dikildi. Fidanlar Antalya, Bursa, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Yalova, Kütahya, Denizli, Mersin, Aydın, Uşak, Şırnak, Zonguldak, İzmir, Manisa, Çorum, Isparta, Batman ve Balıkesir'de toprakla buluştu.

Vakıf, Yetim Sponsorluk Projesi'ne destek veren bağışçılarına, "Her Yetime Bir Fidan" çalışması kapsamında dikilen her fidan için SMS yoluyla bilgi verecek.

Farklı alanlarda yetimlere ve ailelerine destek ulaştıran İHH, uyguladığı yeni projeyle çevre bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yetim Sponsorluk Sistemi ile 43 ülkede toplam 132 bin 816 yetime destek veren İHH, 12 ülkedeki 42 yetimhanesi, 1 Yetim Eğitim Merkezi ve 1 Eğitim Kampüsünde de yetimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.???????