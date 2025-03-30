İHH'dan Myanmar ve Tayland'a Acil Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Myanmar'da meydana gelen ve Tayland'ı da etkileyen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından iki ülkeye yemek, su ve kuru gıda gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından iki ülkedeki afetzedelere acil yardım ulaştırmak için harekete geçildi.

Çalışmaların ilk etabında Tayland'da 800 kişiye yemek dağıtıldı.

İHH, depremin en şiddetli hissedildiği, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri Mandalay'da depremden etkilenenlere kuru gıda ve su dağıttı.

Acil yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, İHH'nin internet sitesi üzerinden çalışmalara destek verebiliyor.