İhsangazi'de Ramazan Coşkusu

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Çocuklar sokak sokak gezip manilerle Ramazan'ın gelişini kutladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sokak sokak gezen çocuklar maniler söyleyerek Ramazan ayının gelişini kutladı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde eski Ramazan gelenekleri çocuklar tarafından yaşatıldı. Bir araya gelen çocuklar, ilçede Ramazan davulcusuyla birlikte sokak sokak gezdi. Maniler söyleyen çocuklara zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

Etkinliği organize eden İhsangazi Ortaokulu Müdürü Murat Çetinkaya, " Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan proje çerçevesinde değerlerine sahip bir çıkan nesil yetiştirmek, Ramazan ayının atmosferini ilçemizde yaşatmak, eski kültürlerimizi yeniden canlandırmak için böyle bir etkinlik yaptık" dedi.