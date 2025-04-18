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IKBY'de Kuraklık Tarımı Vurdu

IKBY\'de Kuraklık Tarımı Vurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde kuraklık tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiledi, çiftçiler zor durumda.

18.04.2025 11:31
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşanan kuraklıktan tarım ve hayvancılığın olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

İklim değişikliği ve tarım politikaları uzmanı Dr. Lokman Müfti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene, geçen seneye göre de bölgeye daha az yağış düştüğünü söyledi.

Bölgede yağış sezonunun bitmek üzere olduğunu aktaran Müfti, "Kuraklık aynı zamanda otlaklara da zarar verdi. Hayvancılıkla uğraşanlar maddi anlamda zor bir zaman geçiriyor. 70 ve 80'lerde büyük bir kuraklık yaşandı. 2000 yılından sonra ilk defa 3 yıl üst üste kuraklık yaşanacak. Bu bir ilktir." dedi.

"Kuraklıktan dolayı buğday tarlalarımız yeşermedi"

Erbil'e bağlı Bakırte köyü sakini çiftçi Halil Abdulkadir de bazı yıllar bölgedeki tarım sezonunun yağışlı geçtiğini anımsatarak, "Ama bu sene kuraklıktan dolayı buğday tarlalarımız yeşermiyor. 40 dönümlük bu tarlaya daha iyi verim verebilsin diye yaklaşık 6 milyon dinar masraf yapıldı ancak kuraklıktan dolayı ümit tükendi. Bu kuraklık çiftçilere çok büyük zarar veriyor. Çünkü kırsal alanda yaşayanlar tarımla geçimlerini sağlıyor ve bu nedenle yağmura güveniyorlar." diye konuştu.

Tarımsal sulama için kuyu açılmasına hükümetin bu sene izin verdiğini paylaşan Abdulkadir, ancak 2005'te 5 metrede su bulurken bu sene 75 metrede ancak su bulunabildiğini dile getirdi.

Erbilli çiftçi, bunun da yeraltı sularının ne kadar azaldığını gösterdiğine işaret etti.

Bölge çiftçilerinden Celil Abdulkadir de yetkililerden yaşanan kuraklıkla ilgili çalışma yapmasını istedi.

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Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKBY'de Kuraklık Tarımı Vurdu - Son Dakika

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