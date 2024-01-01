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İki Kardeş Yangında Kurtuldu - Son Dakika
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İki Kardeş Yangında Kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir evde çıkan yangında, Bulut ve Irmak isimli iki kardeş uyudukları için hayatta kaldı. Evdeki eşyalar arasında, çocukların annelerine ve kardeşlerine yazdığı şiirler ve yapıştırdığı fotoğraflar bulundu.

İki Kardeş Yangında Kurtuldu
01.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 12:54
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İKİ KARDEŞ KURTULMUŞ

Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, ailenin yılbaşını kutlamak için ailece aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba'nın yanına gittikleri ortaya çıktı. Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra saatin ilerlemesi nedeniyle ailenin evine döndüğü, Bulut ve Irmak'ın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi. Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını kaydederek, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

GERİYE HATIRALARI KALDI

Yangında küle dönen evde, geçen yıl okuma-yazma öğrenen Irmak'ın ilk defa şablona yazdığı 'anne' kelimeleri ile Bulut'un kardeşlerine ve annesine yazıp, buzdolabına yapıştırdığı şiirler dikkat çekti. Kaan ile Demir kardeşlerin masanın üstünde yarım kalmış süt biberonları ve buzdolabına yapıştırılmış ultrason fotoğrafları yürek burktu.

Kaynak: DHA
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