% İKİ: Mizahi Bir Dünya Kuruyor - Son Dakika
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% İKİ: Mizahi Bir Dünya Kuruyor

% İKİ: Mizahi Bir Dünya Kuruyor

Kadir Çil, '% İKİ' dizisiyle insanların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirtti.

16.05.2025 11:14
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TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşan komedi dizisi "% İKİ"nin yapımcısı Kadir Çil, diziye ilişkin, "Dram, tarih gibi türlerde güçlü işlerimiz var ama biz biraz da insanların yüzünü güldürecek, hayatın acı-tatlı yanlarını mizahi dilde yansıtacak bir evren kurmak istedik. Tatlı, renkli, enerjik bir komediye ihtiyaç olduğunu düşündük." dedi.

Başrolünde Cem Gelinoğlu'nun yer aldığı dizinin yapımcılığını Kadir Çil ile Fırat Parlak üstlendi. Yönetmen koltuğunda Koray Şahin ile Murat Kaman'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Kaman Kardeşler imzasını taşıyor.

Yapımcı Çil, ilgiyle karşılanan dizinin çekim süreci, hikayesi ve gelecek sezonlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Sıcak, samimi ve bizden bir dünyanın kapılarını araladık"

Bu coğrafyanın hikaye gücüne inandığını dile getiren Çil, "Komedinin, toplumun aynası olma işlevine inanıyorum. Bu projeyle sıcak, samimi ve bizden bir dünyanın kapılarını araladık. Bu topraklarda olağanüstü hikaye potansiyeli var. Bu potansiyeli işleyebilecek yetenekli insanlarımız da var. Yapımcı olarak işimizin onlara uygun koşulları sağlayarak, bu hikayelerin en güzel şekilde ortaya çıkmasını sağlamak olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'de sinema ve televizyon alanında üretim zihniyetinde büyük dönüşüm yaşandığını vurgulayan Çil, Türk kültüründen beslenen yapımların yurt içinde ve dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Kadir Çil, "% İKİ" dizisinin çıkış mottosunun "Hissesi yüzde 2, komedisi yüzde 98" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dram, tarih gibi türlerde güçlü işlerimiz var ama biz biraz da insanların yüzünü güldürecek, hayatın acı-tatlı yanlarını mizahi dilde yansıtacak bir evren kurmak istedik. Tatlı, renkli, enerjik bir komediye ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu yüzden güçlü oyuncu kadrosuyla yola çıkmak istedik ve onlara güzel alan sağlamaya çalıştık. Cem Gelinoğlu, kendi alanında çok beğendiğim bir isimdi zaten. Harika komedi gücü ve yaratıcılığı var. Dizide Anadolu'dan gelen samimi esnaf karakterine çok güzel hayat verdi. Yer yer kendi mizah anlayışını da hissettirecek dokunuşları oldu.

Tüm oyuncularımız karakterlere kendi enerjileriyle bambaşka ruh verip harika uyum yakaladı. Yetenekli insanların uyum içinde olması, birbirinin enerjisinden beslenmesi ve yeteneklerini rahatlıkla gösterme imkanını sağlaması, bu dizinin en büyük avantajı oldu. Tüm ekibe rahat ve destekleyici bir set ortamı oluşturmak için özel hassasiyet gösterdik. Bu uyumun ve güzel enerjinin ekrana yansıdığını düşünüyorum."

Anadolu insanının samimiyetini yansıtmak istediklerinin altını çizen Çil, komedinin gerçek tadını yakalamaya çalıştıklarını, bu enerjinin de izleyiciye geçtiğinin altını çizdi.

"Ağlatmak kolaydır ama güldürmek biraz zeka işidir"

Yapımcı Çil, dizinin gücünün izleyiciye "bizden" hissettirmesinden geldiğini vurgulayarak, "Dizi ve filmlerde ağlatmak kolaydır, güldürmek biraz zeka işidir. Diziyi diğerlerinden ayıran en önemli şey, çok daha dinamik, eğlenceli ve renkli dünya sunması. Plaza hayatına daha önce hiç bu kadar eğlenceli pencereden bakılmadı. İş dünyasının bazen sıkıcı ve bunaltıcı doğasını, pozitif enerjiyle anlatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

"% İKİ"nin Şinasi Yurtsever'in rol aldığı son proje olduğuna da değinen Çil, "Şinasi Yurtsever gibi usta oyuncuyla çalışma fırsatımız oldu. Maalesef kendisini kaybettik. Bu dizi, onun son işi oldu. Çok sevilen, mütevazı, herkesin hakkında güzel sözler söylediği bir insandı. Rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Çil, ikinci sezona dair beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel geri dönüşler aldık. Sosyal medyada çok güzel yorumlar yapıldığını görüyoruz ama ilk sezon her zaman biraz hazırlık süreci gibidir. Şimdi teknik ekip oturdu, herkes neyi nasıl yapacağını çok daha iyi biliyor. Birbirlerini çok daha iyi tanıyorlar. Bu da hem setteki rahatlığa hem de ekrana yansıyacak kaliteye doğrudan katkı sağlıyor."

"% İKİ" dizisi hakkında

Komedi türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Yusuf Çim, Bahar Şahin, Eray Kaman, Merih Öztürk, Müfit Kayacan, Utku Ateş, Nilay Erdönmez, Hülya Duyar, Onur Buldu ve Giray Altınok yer alıyor.

Cem Gelinoğlu'nun canlandırdığı Antalya Kaleiçi esnafı Mesut karakterinin FinBA isimli şirketteki yüzde ikilik hissesini devretmek üzere geldiği İstanbul'da şirketin kurumsal düzenini alt üst etmesi üzerine kurulu dizide, Mesut'un açık sözlü ve pratik zekalı esnaf yaklaşımı ile plaza dünyası kurumsallığı ve profesyonelliği arasındaki çatışma mizahi dilde yansıtılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel % İKİ: Mizahi Bir Dünya Kuruyor - Son Dakika

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