İki Yeni Su Ürünü Tescil Edildi

Güncel

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İki tür su ürününün tesciline karar verildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğ tarafından Su Ürünleri Tescil Komites'ine yapılan başvuru sonucunda belirlenen su ürünlerinin tescil edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından 2024 yılı olağan toplantısında tescili için başvurulan, Kupes (Boops boops) ve Sardalya (Akdeniz) Balığı (Sardina pilchardus)'nın tescil edilmesine karar verildi.

Tescil kararı verilen su ürünlerinin tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.