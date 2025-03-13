İkinci El Otomobil Pazarında Hareketlilik

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azalmasına rağmen ikinci el sektöründe hareketlilik başladı. İzmir'de galerici esnafı özellikle bayramın etkisiyle durgun geçen sektörün hareketlendiğini söyledi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 azaldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Şubat 2025 verilerine göre; otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları yüzde 30,4 azalışla 27 bin 419 olarak gerçekleşti. Buna karşın ikinci el sektöründe hareketliliğe neden oldu.

'700 BİN LİRAYA KADAR OLAN ARAÇLAR RAĞBET GÖRÜYOR'

İkinci el otomobil alan, evli ve 2 çocuk babası, işçi emeklisi Hakan Kematlı (50), "Bir süredir araştırıyordum. Aileye uygun bir araç aradım. Paramı denkleştirdikten sonra 2-3 aydır bakınıyordum. Fiyatlar değişiyor. Alım gücü zor. Krediyle alacağım" dedi.

Galerici esnafı Samet Topel (29), "Hakan Bey araca baktı, beğendi. Satışını yapacağız. İkinci el satışlar hareketlendi. Çok şükür işimize yansıyor. Bayrama da sayılı günler kaldı. 700 bin liraya kadar olan araçlar rağbet görüyor. Üstündeki araçlar biraz zorluyor" diye konuştu.

'ŞU AN FİYATLAR STABİL'

Galerici evli ve 2 çocuk babası Fahri Karlık (54), "Kıştan yaza geçerken ikinci el oto satışları hızlanır. Duyduğumuz kadarıyla hükümetimiz küçük ve büyük esnafa kredi yolunu açtı. Faiz oranları uygun olacak. Piyasaya sıcak para girişi olacak. İşlerimiz de bir önceki aya göre yüzde 10'luk bir artış var. Araç alacaklar ellerini çabuk tutsun. Şu an fiyatlar stabil. Araç almak isteyen varsa şimdi alsın bayramda araçsız kalmasın" dedi.

Galerici evli ve 1 çocuk babası Şerif Dönmez (42), "İkinci elde satışlar güzel. Tam araç alma zamanı. Bizim satışlarımızda geçen aya göre yüzde 30- 40'lık artış var. Araç almanın tam zamanı diyorum" diye konuştu.

'İŞLERİMİZ BİRKAÇ GÜNDÜR HAREKETLENDİ'

Pazara otomobil almaya gelen evli ve bir çocuk babası servis şoförü Veli Birok (45), "Yaz geliyor nasipse anlaşırsak bir araç alacağım. 2-3 aydır takipteyim. Anlaştık nasipse alacak gibiyim" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Ferdi Savaş (40) ise "İşlerimiz çok sıkıntılı geçiyordu. Birkaç gündür hareketlendi. İnşallah daha iyi olacak. Bayram önü de etkili oldu. İnsanlarda atılım var; araç almak istiyorlar" diye konuştu.