İkitelli'de Kimyasal Madde Deposunda Yangın

(İSTANBUL) İkitelli'de bir kimyasal madde deposunda öğle saatlerinde çıkan yangın 14.30 sıralarında kontrol altına alındı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede patlamalar gerçekleşirken yangın çevredeki otomobillere de sıçradı. Yangının çıktığı alandaki adaklık hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgeye takviye itfaiye ekipleri sevk edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan da çalışmaları yerinde inceledi, itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.

Çıktığı anlarda bölgeden yükselen dumanlar İstanbul'un diğer ilçelerinden de görülürken, yagın saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.