İklim Değişikliği Deri Talebini Düşürüyor - Son Dakika
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İklim Değişikliği Deri Talebini Düşürüyor

İklim Değişikliği Deri Talebini Düşürüyor
16.06.2025 12:09
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Uşak'ta deri giysi talebi iklim değişikliği nedeniyle azalırken, işlenen deri miktarı düştü.

Dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı olarak hava sıcaklıklarının artmasının deri giysiye talebi azalttığı, bunun da etkisiyle Türkiye'nin önde gelen deri işleme merkezlerinden Uşak'ta işlenen deri miktarının düştüğü belirtildi.

Uşak'ta 300 hektar alana kurulu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yurdun dört bir yanından getirilen deriler işleniyor.

İşlenen derilerin büyük kısmını ceket, mont, pantolon gibi deri kıyafetlerin yapımında kullanılan küçükbaş hayvan derileri oluşturuyor.

Kentte geçen yıl 22 milyon civarında küçükbaş, 600 ton büyükbaş derisi işlendi.

"Satış noktasında ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz"

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güngör, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin yıllık üretimdeki payının yüzde 15 civarında olduğunu söyledi.

Bayramın sona ermesinin ardından deri sevkiyatlarının başladığını kaydeden Güngör, Organize Sanayi Bölgesi'ne 200 bin kurbanlık derisinin getirildiğini, sevkiyatların ay sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Güngör, önceki yıllara oranla kurban derisi alımında düşüş yaşandığını ifade etti.

Uşak'ta üretilen küçükbaş derilerin büyük bir bölümünün giysilik olarak kullanıldığına dikkati çeken Güngör, "Uşak, küçükbaş giysilik derinin kümelenme merkezi. Dünyadaki küresel ısınmadan dolayı deriden ciddi anlamda bir kaçış var. Küçükbaş derinin de giysilik olarak bir ekonomik alanı var. Çanta, ayakkabı ve kemer gibi ürünlerde çok fazla tercih edilmiyor. Büyükbaş deride ürün çeşitliliği daha fazla. Ciddi anlamda deride bir talep daralması var. Satış noktasında ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.

Güngör, kentte işlenen küçükbaş deri miktarının son yıllarda azaldığını kaydederek, 5 yıl önce 35 milyon küçükbaş deri işlenirken bu sayının geçen yıl 22 milyona gerilediğini, bu yıl da 20 milyon civarında olmasını beklediklerini anlattı.

"Satışlar düştü"

Uşak'ta 35 yıldır deri ürünleri üretimi ve satışı yapan Murat Çalışkan da son yıllarda deri kıyafetlere ilginin azaldığını, bunun da satışlara yansıdığını ifade etti.

Deri giysilerin çok soğuk ve çok sıcak olmayan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tercih edildiğini anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Aşırı soğuk havalarda bu deri kıyafetler giyilmiyor. İnsanı soğuğa karşı fazla muhafaza etmiyor. Çok sıcak olduğu zaman da giyilmiyor. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tercih edildiği için bu şekilde satışlar oluyordu. İklimlerin değişmesiyle birlikte ne zaman hangi mevsimi yaşayacağımızı biz de bilmiyoruz. Bu da bizim satışlarımızı etkiliyor."

Çalışkan, sıcaklıklara bağlı olarak deri mont, pantolon ve ceket gibi ürünlerin satışının azaldığını dile getirerek, "Deri mont, ceket gibi ürünleri satamadığımız için deriden cüzdan, ayakkabı, kemer, çanta, şapka gibi ürünlere yönelmeye başladık. Geçiş mevsimlerini yaşamadığımız için satışlarımızda yüzde 50-60 düşüş oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Deri Talebini Düşürüyor - Son Dakika

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