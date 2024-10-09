İklim Değişikliği Helene'yi Şiddetlendirdi - Son Dakika
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İklim Değişikliği Helene'yi Şiddetlendirdi

Bilim insanları, iklim değişikliğinin Helene Kasırgası'nın yağış ve rüzgar hızını artırdığını belirtti.

09.10.2024 11:17
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Bilim insanları, iklim değişikliğinin Helene Kasırgası'nın getirdiği yağış miktarını yaklaşık yüzde 10, rüzgar hızını da yüzde 11 şiddetlendirdiğini tespit etti.

İngiltere'deki Imperial College'dan bilim insanları, hava durumu verileri ve geliştirdikleri "fırtına modelini" kullanarak iklim değişikliğinin, Helene Kasırgası üzerindeki etkisini test etti.

Araştırmada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin Helene Kasırgası'nın getirdiği yağış miktarını yaklaşık yüzde 10, rüzgar hızını da yüzde 11 şiddetlendirdiği görüldü.

ABD Enerji Bakanlığına bağlı Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda görevli bilim insanlarınca Helene üzerine yapılan ayrı bir analizde ise iklim değişikliğinin Georgia ve Carolinas'ın bazı bölgelerinde yüzde 50 daha fazla yağışa neden olduğu ve gözlemlenen yağışların "küresel ısınma nedeniyle bu bölgelerde 20 kata kadar daha olası hale geldiği" ifade edildi.

Brown Çevre ve Toplum Enstitüsü Direktörü Kim Cobb ise iklim değişikliğinin Helene gibi kasırgaların şiddetini artırdığına işaret ederek "Önümüzdeki 10 ya da 20 yıl içinde meydana geleceğini bildiğimiz ek ısınma, kasırga istatistiklerini daha da kötüleştirecek ve yeni rekorlar kıracağız." dedi.

Fosil yakıt kullanımının, Helene gibi daha fazla kasırgalara yol açacağını kaydeden bilim insanları, sadece kıyılarda değil, iç kesimlerde de büyük sellerin olacağı konusunda insanları uyardı.

Imperial College London'da iklim araştırmacısı Ben Clarke, bu etkilere dair yaptığı açıklamada "Helene Kasırgası ve zaten bölgede meydana gelen fırtınalar, havanın daha sıcak olması ve daha fazla nem tutabilmesi nedeniyle daha da güçlendi, bu da iklim değişikliği olmasa bile koşullar göz önüne alındığında inanılmaz derecede yüksek olacak yağış toplamlarının daha da yüksek olması anlamına geliyordu." değerlendirmesini yaptı.

Helene Kasırgası, 4,57 metre yüksekliğindeki dev dalgalar ve hızı saatte 225,31 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlarla Florida'da karaya çıkmış; Georgia, Carolinas, Tennessee ve Virginia'yı vurmuştu.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kasırga, bölgeye 40 trilyon galondan fazla yağmur bıraktı.

Milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı, temel hizmetler ve gıdalara ulaşamadığı afette 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Helene, 2005'teki Katrina'dan bu yana ABD ana karasını vuran en ölümcül kasırga olarak öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Helene'yi Şiddetlendirdi - Son Dakika

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