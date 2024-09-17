İklim Değişikliği: Yeni Normal - Son Dakika
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İklim Değişikliği: Yeni Normal

İklim Değişikliği: Yeni Normal

TARSİM Genel Müdürü, iklim krizini 'yeni normal' olarak değerlendirerek tarımın zorluklarını vurguladı.

17.09.2024 17:48
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TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, "Artık iklimle ilgili uzun yıllardır bildiğimiz normaller değişti. Birilerinin iklim krizi olarak adlandırdığı özelliği biz iklimde yeni normal olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Engürülü, Batman Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, tarım sektörünün zorlukları olan ve her an her şeyin değişebildiği bir sektör olduğunu söyledi.

Son iki yılda tarım sektöründe sıkıntılar yaşanmasına neden olan durumların yaşandığını belirten Engürülü, 2022-2023 üretim sezonunda özellikle çok kurak giden bir dönem geçirdiklerini ve sonrasında mart, nisan ve mayıs aylarında aşırı yağışlarla beraber mantari hastalıklarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Bu yılın kış mevsiminin çok sert geçmediğini ve yağışların normal düzeni içinde olmadığını ifade eden Engürülü, "Dolayısıyla üretim sezonunda düzenli yağış oldu ama nisan, mayıstan itibaren bu sefer çok aşırı bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

İklim değişikliğine dikkati çeken Engürülü, şunları kaydetti:

"Artık iklimle ilgili uzun yıllardır bildiğimiz normaller değişti. Birilerinin iklim krizi olarak adlandırdığı özelliği, biz iklimde yeni normal olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonra ülkemizde ve dünyadaki şartlar bu yeni normale göre şekillenecek. O zaman biz ne yapmalıyız? Bu yeni normale göre biz kendimizi nasıl ayarlamalıyız? İşte tüm işin espri noktası burası ve hareket noktamız da burası."

Batman Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da 1 milyon dönümden fazla tarım arazisinin bulunduğu ilde 893 bin küçükbaş ve 100 bin civarında büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirtti.

Bakanlık olarak sürekli çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Aydın, "2024 yılı içinde bu yıla özel olarak 300 milyon liralık destekleme ödemesi gerçekleştirdik. Tabii buna GAP İdaresi Başkanlığı ve İl Özel İdaresinden almış olduğumuz destekleri katmıyoruz." diye konuştu.

Aydın, tarımsal ürünlerin doğal afetlere karşı sigortalanmasının önemine işaret ederek, "Batman'da bu yıl 2-3 kez dolu afeti ve aşırı yağışlardan dolayı ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçilerimize tavsiyemiz TARSİM'den vazgeçmesinler. Çünkü devlet desteği var." dedi.

Konuşmaların ardından Engürülü, TARSİM'i anlatan bir sunum yaptı, çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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