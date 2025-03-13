İklim Kanunu Görüşmeleri Yetersizlik Nedeniyle Kapandı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nun, İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin yapılacağı bugünkü birleşimi, toplantı yeter sayısının iki kez bulunamaması üzerine kapandı.
TBMM Genel Kurulu'nda bugün, doğayı koruma amacı taşımadığı, aksine sermayeye yeni rant alanları açan ve ekolojik yıkımı derinleştiren bir düzenleme olduğu gerekçesiyle eleştirilen İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyordu.
Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının önerilerinin görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından yoklama istendi.
İki kez toplantı yeter sayısının bulunanamaması nedeniyle TBMM Genel Kurulu birleşimi, 18 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.
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