İklim Tamkan İspanya Turnesinde

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Piyanist, besteci ve klavsen sanatçısı İklim Tamkan, 10, 11 ve 13 Ekim'de İspanya turnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Tamkan, Hollandalı duayen klavsen yapımcısı Titus Crijnen'in meslekteki 40. yılı dolayısıyla düzenlenen jübile konserleri serisine Crijnen'in özel davetlisi olarak katılacak.

Sanatçı, 13 Ekim'deki konserinde ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın bestelediği ve kendisine ithaf ettiği "Goldberg İstanbul'da" adlı eserin Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.

Sanatçı, solo performansının yanı sıra Macar org ve klavsen virtüözü Marton Borsanyi ile de Johann Sebastian Bach'ın klavsen konçertosunu icra edecek.

İklim Tamkan'ın kendine has yorumuyla çaldığı "Goldberg İstanbul'da", ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda, klibi ise YouTube üzerinden dinleyicilerle buluştu.

Eser, Schott Müzik tarafından basılarak piyasaya da sürüldü.