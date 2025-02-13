İlaç Temininde Sorunlar Artıyor

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Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde kullanılan ilaçların temininde sorun yaşandığını belirterek, sıkıntının giderilmesi için bir an önce ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Abbasoğlu, Ankara Eczacı Odasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların taleplerini dile getirdi ve ilaç teminindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin dört bir köşesinde görev yapan yaklaşık 50 bin eczacının ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirten Abbasoğlu, ilaç fiyatlarının sabitlenmesinin firmaların kar marjlarının düşmesine ve üretimden çekilmesine neden olduğunu, bu durumun da ilaç temininde sıkıntı oluşturarak hastaların ilaca erişimini zorlaştırdığını söyledi.

Abbasoğlu, ilaca erişimin, halk sağlığının öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, bu sorununun çözümüne yönelik önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

İlaç erişimindeki sıkıntılar ve düşen kar marjlarının, enflasyonun etkisiyle artan kira ve personel giderlerinin eczacılık mesleğini sürdürülemez hale getirdiğini aktaran Abbasoğlu, hastaların ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve eczacıların ekonomik sorunlarının çözümüne kavuşması için 2004 tarihli İlaç Fiyat Kararnamesi'nin sektördeki tüm paydaşların katılımıyla mevcut ihtiyaçlara göre yeniden oluşturulması gerektiğini belirtti.

Abbasoğlu, yeni oluşturulacak kararnamede eczacı karlılığının ilaç fiyatlarına tam bağımlı olmaktan çıkarılması gerektiğini dile getirerek, "Kademeli karlılık sisteminden vazgeçilip sabit karlılık uygulanmalı, sabit karlılığın enflasyon karşısında erimemesi için her yıl enflasyon oranında güncelleme yapılmalı. Uzun vadeli çözüm olarak yerli ilaç sanayisinin güçlendirilmesi, ekonomik krize karşı koruma altına alınmalı ve yerli ilaç üretimi uzun soluklu bir devlet politikası haline getirilmelidir." diye konuştu.

İlaç temin protokolü imzalanmalı

Cumhur Cem Abbasoğlu, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yapılan İlaç Temin Protokolü'nün 1 Ekim 2024'te sona erdiğini anımsatarak, 4 aydır yeni bir protokolün imzalanmadığını söyledi.

Yaşanan belirsizliğin hem eczacılara hem de hastalara yönelik risk oluşturduğunu, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini dile getiren Abbasoğlu, SGK ile İlaç Alım Protokolü'nde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik durum gözetilerek, indirim oranları ve baremleri ile reçete başı hizmet bedeli tutar ve baremlerinin güncellenmesi, söz konusu protokolde, eczanelerin SGK cirosunun esas alınacağı yeni modele geçilmesi gerektiğini anlattı.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliklere de değinen Abbasoğlu, "Vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki muayene ücreti ve reçete katılım payı adı altında eczanelerde ödediğiniz ücretler, aslında eczacılarınız tarafından SGK adına tahsil edilmektedir. Bu doğrultuda sağlığın ticarileşmesine, hastalara birer müşteri gözüyle bakılmasına ve eczacıların mağdur olmasına yol açan bu tür uygulamalara bir an önce son verilmelidir." dedi.

"Dikkat eksikliği ilaçlarının tedarikinde çok ciddi sorun var"

Abbasoğlu, konuşmasının andından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Hangi ilaçların temininde sorun yaşandığına ilişkin bir soruya Abbasoğlu, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivitede kullanılan ilaçlarda gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle, ergenlik çağındaki ve sınava hazırlanan gençlerin, çocuklarımızın kullandığı ilaçlar. Bunlar yurtdışından gelen ilaçlar. Tedarikte çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Şu an hastalarımız eczane eczane dolaşıp bu ilaçları temin etmeye çalışıyor. Bu noktada, ilaç fiyat kararnamesinin bir an önce güncellenip yurtdışında uygulanan fiyatlar seviyesine çekilmesi lazım ki bu firmalar da ilaçlarını ülkemize yeteri stok seviyesine kadar çeksin ve getirsin." diye konuştu.

Grip vakalarındaki artış nedeniyle bir influenza salgını da görüldüğünü ifade eden Abbasoğlu, "Şu an nöbetçi eczanelerimizde ciddi anlamda influenza vakalarını görüyoruz. Doktorlarımız reçete ediyor. Dönemsel salgınlar oluyor ama hastalarımızın dikkat etmesi gereken hijyen ve maske kullanımıdır. Pandemi döneminde alınan birçok önlemi unuttuk. Antibiyotikler ve antiviral ilaçların tedariki noktasında bir sıkıntı yok. " ifadelerini kullandı.

Abbasoğlu, başka bir soru üzerine de eczacıların taleplerinin karşılanmaması durumunda birçok eczanenin kapanacağı, bu nedenle "eczane kapatma" şeklindeki eylemlerin gündemlerinde olduğunu söyledi.