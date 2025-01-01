İlaçlama Sonrası İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki böcek için ilaçlama yapılan dairedeki S.K. (80) ve Z.E. (45), zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. Bir dairede böcek için yapılan ilaçlama sonrası apartmandakiler, kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlaçlamanın yapıldığı daireye giden ekipler, S.K. ve Z.E.'yi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde S.K. ve Z.E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.