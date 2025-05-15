İlahiyat Fakültesi Yeni Binasının Temeli Atıldı

Ordu Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nin yeni binası için temel atma töreni yapıldı.

Cumhuriyet yerleşkesindeki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, 2026 yılının sonunda bitirilecek binanın üniversite adına önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Baş, 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak binanın modern teknoloji ile donatılmış sistemlerden oluştuğunu ifade etti.

Yeni eğitim binasında başarılı akademik çalışmalar yapılmasını ve gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesini canı gönülden istediklerini vurgulayan Baş, projenin düzenlenmesinde kendilerine destek olan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Er ve akademisyenlere teşekkür etti.

Baş, "Bununla birlikte bizlere hızlı bir şekilde destek veren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına çok teşekkür ediyor, fakülte binamızın üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Er ise kendilerine düşen görevin burada çok güzel akademik ve sosyal çalışmalar yapmak olduğuna işaret etti.

Törende, öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Kılıç tarafından okunan duanın ardından kurban kesildi.