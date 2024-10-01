İletişim Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İletişim Kongresi Başladı

İletişim Kongresi Başladı

13. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, dijital dönüşüm ve iletişimi tartışmak için açıldı.

01.10.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen "13 .Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" başladı.

Kongrenin Onursal Başkanı ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında, dijital dönüşümün ve küreselleşmenin hızlandığı dünyada, özellikle iletişimin öneminin daha iyi algılandığını söyledi.

Bu değişim sürecinde, akademinin ve bilimin yol gösterici rolünün ise herkes tarafından bilindiğini ifade eden Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kongre, iletişim disiplininin en güncel konularını tartışmaya, yeni stratejiler geliştirmeye ve özellikle geleceğe dair ortak akıl üretmeye bizlere imkan sağlıyor. Dijital çağın fırsatları kadar riskleri de bu kapsamda tartışılacak. Özellikle etik ahlak, mesleki ve yayınsal ahlak ve sorumluluk bilincinin yeniden tanımlanacağı bu süreçlerde akademi dünyamızın katkıları, akademisyenlerimizin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizin katkıları paha biçilmez durumda. Kongre kapsamında yapılacak çalışmaların ve tartışmaların özellikle iletişim alanında bizlere yeni vizyonlar kazandıracağına yürekten inanıyorum."

Prof. Dr. Erenoğlu, akademik ve idari personelle 30 yeni medya öğrencisine kongreye katkılarından dolayı teşekkür etti.

ÇOMÜ olarak bilimsel özgürlüğü, yaratıcı düşünceyi ve toplumsal faydayı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde öncelediklerini dile getiren Erenoğlu, kongrenin de bu vizyon doğrultusunda sonraki çalışmalara, projelere, yayınlara, makalelere, patentlere vesile olmasını diledi.

3 Ekim'de sona erecek kongre süresince halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, radyo-televizyon ve sinema, gazetecilik, iletişim bilimleri, yeni medya, güzel sanatlar, pazarlama, yapay zeka, ?dijitalleşme, iletişim ve etik konularında bildiriler sunulacak.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Eğitim, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: İletişim Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement