Ilgaz Dağı çevresinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü

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Ilgaz Dağı çevresinde, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nın çevresinde toz bulutları etkili oldu. Adeta sis bulutu gibi görünen toz, görüş mesafesini düşürdü.

Toz taşınımı ile ilgili Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cuma günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği, başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinin düşmesi, hava kalitesinin azalması, çamur şeklinde yağış, ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.