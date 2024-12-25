Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu.
Kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünen Ilgaz Dağı, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
Dağın eteklerini kaplayan sis, dronla görüntülendi.
Sis arasında yükselen tepeler, denizdeki adacıklara benzer görüntü oluşturdu. Sisin yoğunluğunun azaldığı bölgelerde ise doğanın farklı güzellikleri ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Ilgaz Dağı'nda Mistikli Manzaralar - Son Dakika
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