Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika
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Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu

Hayatını kaybeden İlhan Şeşen\'in cenaze programı belli oldu
26.05.2025 18:50
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Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu. Şeşen, yarın saat 11'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreni sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İlhan Şeşen, yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreni sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Aralarında "Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda", "Sarılınca Sana" gibi eserleriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sanatçı için yarın saat 11.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından Şakirin Camisi'nde öğle ezanını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

Şeşen, 18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan sanatçı, dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı.

Müzik hayatında ilk olarak İlhan Şeşen, 1971 yılında "Kavga" isimli 45'lik bir plak çıkarttı. Avukatlık mesleğini bırakarak, 1983'te yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken'i kurdu. Türkiye'nin birçok ilinde konserler veren Grup Gündoğarken, Türkiye'yi Malezya ve Mısır'da da temsil etti. İlhan Şeşen, 1994'te gruptan ayrıldı ve "Aşk Haklı" albümünü yayınladı.

Şeşen, TRT'ye "Gençler Haklı" isimli bir program hazırladı. 1995'te bu defa özel bir kanalda "Arka Pencere" isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. "Amcam Burada" isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, TRT1'de yayınlanan "Cesur Kuşku" adlı dizide rol aldı.

Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu

'NELER OLUYOR BİZE' ŞARKISIYLA BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAKALADI

İkinci solo albümü "Neler Oluyor Bize"yi 2002 ocak ayında sevenleriyle buluşturan Şeşen, albümün içindeki "Neler Oluyor Bize" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Sonrasında İlhan Şeşen, yeni solo albümü "Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" ile sevenleriyle buluştu.

Aynı dönemde TRT1'de yayınlanmakta olan "Mühürlü Güller" isimli dizide rol alan Şeşen'in, dördüncü solo albümü "Aşk Yalan" 2005'te, kendi adını verdiği "İlhan Şeşen" albümü de 2006'da yayınlandı. Şeşen, 2013 yılında "Gel" albümünü, 2017'de de Sony Music etiketiyle "İstanbullu Şarkılar" albümünü piyasaya çıkarttı.

Şeşen'in "Hediyem" isimli tribute albümünde ise sanatçı dostlarının yorumları yer aldı. İlhan Şeşen'in 47. sanat yılını taçlandıran ve 14 şarkısının yer aldığı albümde, "Sensiz Olmaz" (Yalın), "Sıcaklardandır" (Dilhan Şeşen) ve "Sen Benim Şarkılarımsın" (İhtiyaç Molası) şarkılarına klip çekildi.

Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu

Sanatçı, kariyeri boyunca ayrıca "Aliye", "Annem", "Hayatımın Rolü", "Görüş Günü Kadınları", "Aşk Yalanı Sever", "Milat" ve "Paramparça" isimli dizilerde rol aldı.

İlhan Şeşen ve Vedat Sakman'ın 2013 yılında sahne projesi olarak doğan ve zaman içinde ortak bir albüme evrilen çalışmaları da "Akustik Hikayeler" olarak 2020'de Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Arzu Şeşen ile 1974'te evlenen sanatçının Melis ve Fuat adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Şeşen, 2017'den itibaren Sunay Akın'la birlikte "Aşk Şarkıları ve Öyküler" isimli gösteride de sahne aldı. 2019'da ise "Hayatım Hikaye" isimli ilk kitabını yazdı.

Müzikal kariyerinde birçok ödüle de değer görülen Şeşen, iki yıl önce akciğer kanserine yakalandı ve uzun süre hastanede tedavi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
    Açıklandığı iyi oldu şimdi self çektirmek için nereye gidecek diye düşünen curuh rahatlamistir 1 0 Yanıtla
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