İliç Davasında Sendikadan Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İliç Davasında Sendikadan Tepki

Bağımsız Maden İş Sendikası, İliç davasında esas sorumluların yargılanmadığını ifade etti.

17.03.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan bugün görülmeye başlayan İliç davasına ilişkin yapılan açıklamada, yetkililerin "olası kast" suçundan yargılanması gerektiğine dikkat çekilerek, "Esas sorumluların dahil edilmediği yargılama sürecinde, yetkilerin aleyhine çıkan raporlar, siyasi müdahalelerle oluşturulan ek raporlarla sanıklar lehine değiştiriliyor. Biz sendika olarak davaya müdahil olma talebimizin yanı sıra madencilerin bu yapı karşısında ayağa kalkıp haklarını alabilmesi ve hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin hesabını sorabilmesi; kendi kaderine ve Anagold'un insafına terk edilen İliç halkının hayatını yeniden kurabilmesi için mücadeleye devam ediyoruz" denildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, İliç davasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"13 Şubat 2024'te İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde 9 madencinin hayatını kaybettiği facianın davası bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk günden beri; yaşanan olayın bir kaza niteliği olmadığını, yetkililerin 'olursa olsun' diyerek olası kastla hareket ettiğini, üretim baskısını artırarak ve İSİG önlemlerine masraf kalemi gözüyle bakarak bu iş cinayetine zemin hazırladıklarını söylüyoruz. Ancak bugün başlayan yargılamada, sanıklara 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' ve 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlamaları yöneltiliyor.

Soma Katliamı davası başta olmak üzere benzer iş cinayetleri davalarından bildiğimiz bu çarpıtma, suçluların korunması anlamına geliyor. Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Demirci'nin dosyaya yansıyan ifadesinden biliyoruz ki; olayın hemen öncesinde yapılan geniş katılımlı yönetici toplantısında, işçilerin maden sahasındaki çatlaklarla ilgili şikayet ve bildirimleri değil; sendikamızın örgütlenmesinin nasıl engelleneceği konuşuluyor. Esas sorumluların dahil edilmediği yargılama sürecinde, yetkilerin aleyhine çıkan raporlar da siyasi müdahalelerle oluşturulan ek raporlarla sanıklar lehine değiştiriliyor.

Onlarca iş cinayeti davasından ve davanın bugüne kadarki gidişatından biliyoruz ki; 9 madencinin öldürülmesi suçu şirket yetkililerince alt kademe çalışanlara ve müfettişlere, müfettişlerce mevzuata atılacak. Böylece Anagold'un çalışma ve genişleme izinlerini imzalayan bakanlar ve bürokratlar, bölgeden zenginleşen siyasiler, şirketi himaye eden yetkililerin zaten dahil edilmediği dosya sonuçsuz hale gelene kadar sürüncemede bırakılacak. Biz sendika olarak davaya müdahil olma talebimizin yanı sıra madencilerin bu yapı karşısında ayağa kalkıp haklarını alabilmesi ve hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin hesabını sorabilmesi; kendi kaderine ve Anagold'un insafına terk edilen İliç halkının hayatını yeniden kurabilmesi için de mücadeleye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Maden, Kaza, İliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İliç Davasında Sendikadan Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı
Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi
Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı Kim der ki 82 yaşında Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında
OECD’den Türk ekonomisi için korkutan tahmin OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
14’üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı 14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması

15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
21:58 Papa’dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf Papa'dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf
21:50 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu
21:47 İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor
21:24 14’üncü kattan düşen Şeyma öldü, “Uyuyordum, duymadım“ diyen sevgilisi gözaltında 14'üncü kattan düşen Şeyma öldü, "Uyuyordum, duymadım" diyen sevgilisi gözaltında
21:19 Isparta’da iki araç kafa kafaya çarpıştı Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 15:38:51. #7.11#
SON DAKİKA: İliç Davasında Sendikadan Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.