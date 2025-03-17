İliç Davasında Sendikadan Tepki

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan bugün görülmeye başlayan İliç davasına ilişkin yapılan açıklamada, yetkililerin "olası kast" suçundan yargılanması gerektiğine dikkat çekilerek, "Esas sorumluların dahil edilmediği yargılama sürecinde, yetkilerin aleyhine çıkan raporlar, siyasi müdahalelerle oluşturulan ek raporlarla sanıklar lehine değiştiriliyor. Biz sendika olarak davaya müdahil olma talebimizin yanı sıra madencilerin bu yapı karşısında ayağa kalkıp haklarını alabilmesi ve hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin hesabını sorabilmesi; kendi kaderine ve Anagold'un insafına terk edilen İliç halkının hayatını yeniden kurabilmesi için mücadeleye devam ediyoruz" denildi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, İliç davasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"13 Şubat 2024'te İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde 9 madencinin hayatını kaybettiği facianın davası bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk günden beri; yaşanan olayın bir kaza niteliği olmadığını, yetkililerin 'olursa olsun' diyerek olası kastla hareket ettiğini, üretim baskısını artırarak ve İSİG önlemlerine masraf kalemi gözüyle bakarak bu iş cinayetine zemin hazırladıklarını söylüyoruz. Ancak bugün başlayan yargılamada, sanıklara 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' ve 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlamaları yöneltiliyor.

Soma Katliamı davası başta olmak üzere benzer iş cinayetleri davalarından bildiğimiz bu çarpıtma, suçluların korunması anlamına geliyor. Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Demirci'nin dosyaya yansıyan ifadesinden biliyoruz ki; olayın hemen öncesinde yapılan geniş katılımlı yönetici toplantısında, işçilerin maden sahasındaki çatlaklarla ilgili şikayet ve bildirimleri değil; sendikamızın örgütlenmesinin nasıl engelleneceği konuşuluyor. Esas sorumluların dahil edilmediği yargılama sürecinde, yetkilerin aleyhine çıkan raporlar da siyasi müdahalelerle oluşturulan ek raporlarla sanıklar lehine değiştiriliyor.

Onlarca iş cinayeti davasından ve davanın bugüne kadarki gidişatından biliyoruz ki; 9 madencinin öldürülmesi suçu şirket yetkililerince alt kademe çalışanlara ve müfettişlere, müfettişlerce mevzuata atılacak. Böylece Anagold'un çalışma ve genişleme izinlerini imzalayan bakanlar ve bürokratlar, bölgeden zenginleşen siyasiler, şirketi himaye eden yetkililerin zaten dahil edilmediği dosya sonuçsuz hale gelene kadar sürüncemede bırakılacak. Biz sendika olarak davaya müdahil olma talebimizin yanı sıra madencilerin bu yapı karşısında ayağa kalkıp haklarını alabilmesi ve hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin hesabını sorabilmesi; kendi kaderine ve Anagold'un insafına terk edilen İliç halkının hayatını yeniden kurabilmesi için de mücadeleye devam ediyoruz."