İliç Faciasında Anma Ziyareti

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(ERZİNCAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet, İliç faciasında hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Taşcıer, "Maden ocağında görevli kişiler gözaltına alındı, tutuklandı. Ama o günden bugüne tek bir kamu görevlisi, tek bir siyasi ne sorumluluk üslendi ne de hesap verme noktasında gereği yapıldı. Bir daha böyle acılar yaşanmasın, bir daha alın teriyle, emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız hayatını kaybetmesin" dedi.

İliç'te, Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde liç kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmış ve cesetlerine aylar sonra ulaşılmıştı. Faciada işçiler Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybetmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir yaralanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve beraberindeki heyet, İliç faciasında hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Gamze Taşcıer, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet ve ailelerine de başsağlığı diledi. CHP olarak olayın takipçisi olduklarını belirten Taşcıer, şöyle konuştu:

"Bu olay yaşandıktan sonra Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon görüşmelerini tamamladı. CHP olarak görüşlerimizi o raporda ifade ettik. Türkiye, İşçi Sağlığı ve Güvenliği noktasında maalesef her geçen gün birçok canın hayatını kaybettiği bir ülke haline geldi. Bunun nedeni hiç şüphesiz kamu denetiminin yeterli sorumluluğunu yerine getirmemiş olmasıdır. Maden ocağında görevli kişiler gözaltına alındı, tutuklandı. Ama o günden bugüne tek bir kamu görevlisi, tek bir siyasi ne sorumluluk üslendi ne de hesap verme noktasında gereği yapıldı. Yeterli denetimler olmuş olsaydı, yeterli önlemler alınmış olsaydı belki 9 canımız bugün hayatta olacaktı. Bundan sonra benzer faciaların yaşanmaması için İşçi Sağlığı ve Güvenliği noktasında gerekli önlemler alınmalı, uluslararası standartlara uygun çalışmaların yapılması ve kamunun yeterli denetimi sağlaması gerekiyor. Bir daha böyle acılar yaşanmasın, bir daha alın teriyle, emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız hayatını kaybetmesin."

Mustafa Sarıgül de "9 canımız hakka yürüdü. Mekanları cennet olsun. Üretim artsın ama çalışma barışı sağlansın. Üretim artsın ama kesinlikle bir tek çalışan arkadaşımızın burnu dahi kanamasın" diye konuştu.