İliç'te Maden Heyelanı: 43 Şüpheli Hakkında İddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İliç'te Maden Heyelanı: 43 Şüpheli Hakkında İddianame

Erzincan İliç'teki maden heyelanında 9 işçinin ölümüyle ilgili 43 şüpheliye iddianame hazırlandı.

18.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat'ta Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutuklu şüpheliler I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, tüm şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

Yaralanma, erzincan, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Maden, Çevre, Kaza, İliç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İliç'te Maden Heyelanı: 43 Şüpheli Hakkında İddianame - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
16:24 Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: İliç'te Maden Heyelanı: 43 Şüpheli Hakkında İddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.