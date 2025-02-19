İliç'teki Maden Faciası Görüntüleri Dava Dosyasında - Son Dakika
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İliç'teki Maden Faciası Görüntüleri Dava Dosyasında

İliç'te 9 işçinin öldüğü toprak kaymasıyla ilgili görüntüler dava dosyasına eklendi.

19.02.2025 16:48
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasının görüntüleri, dava dosyasında yer alıyor.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, toprak kayması anına ilişkin araç kamerası ile olaydan hemen sonra kayda alınan dron görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Olay günü şirkete ait ağır tonajlı araçların kameralarınca kaydedilen görüntülerde, heyelan öncesi araçların bölgede çalışmalarına devam ettiği görülüyor.

Bir hafriyat kamyonunun kayan toprağa kapılıp gözden kaybolduğu, bazı kamyonların da toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anların yer aldığı görüntülerde, olaydan hemen sonra maden sahasındaki durumu gösteren dron kayıtları da bulunuyor.

Dosyadaki görüntülerde ayrıca arama kurtarma ekiplerinin alandaki çalışmaları da yer alıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamasına neden olmak" ve "çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından dava açılan 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, erzincan, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Maden, İliç, Son Dakika

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