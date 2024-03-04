İlim Dünyası Derneği'nden Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika
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İlim Dünyası Derneği'nden Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım

İlim Dünyası Derneği\'nden Konya\'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım

İlim Dünyası Derneği, Ramazan ayı öncesi Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve yardım malzemesi ulaştırdı. 40 gönüllü dernek üyesi, Konya'ya bağlı 33 köyde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Belirlenen 1000 aileye 13 araç gıda kolisi ve yaşam malzemesi verildi. Yardım çalışmaları devam edecek.

04.03.2024 17:07  Güncelleme: 17:08
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İlim Dünyası Derneği'nce, Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı öncesi gıda kolisi ve yardım malzemesi ulaştırıldı.

Ramazan ayı girmeden ihtiyaç sahibi ailelerin iftar, sahur sofralarında ve dualarında yer almayı amaçlayan İlim Dünyası Derneği'nden alınan bilgiye göre, 40 gönüllü dernek üyesi, Konya'ya bağlı 33 köyde ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Belirlenen 1000 ihtiyaç sahibi aileye 13 araç gıda kolisi ve yaşam malzemesi verildi.

Yardım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlim Dünyası Derneği'nden Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlim Dünyası Derneği'nden Konya'da 1000 ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika
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