İlim Yayma Ödülleri Tanıtıldı

İLİM Yayma Ödülleri tanıtım toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan , "İlim Yayma Ödülleri, Türkiye 'nin en büyük akademik ödülü ve dünyanın da sayılı ödüllerinden birisi. İlim Yayma Ödülleri çok özgün bir akademik ödül. Ödüle aday olma ve bilimsel değerlendirme süreçlerinin detaylı olması itibariyle dünyanın tek akademik ödülü diyebiliriz" dedi.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği 'İlim Yayma Ödülleri' tanıtım toplantısı Beşiktaş'taki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy ile gazeteciler katıldı. 2019 yılında verilmeye başlanan ödüllerin 3 kategoriden oluştuğunu belirten Bilal Erdoğan, ilk kategoride büyük ödülün 5 milyon lira, diğer iki kategoride ise 2 milyon lira olduğu açıkladı. 2 milyon liralık ödülün verileceği Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorisi ile Sosyal Bilimler kategorilerine akademisyenlerin başvuru sürecinin başladığını hatırlatan Erdoğan, 5 milyon liralık büyük ödülün verileceği kategoriye ise üniversite rektörlerinin aday gösterdiği kişilerin katılacağını belirtti.

BAŞVURULAR 16 MAYIS'TA BAŞLADI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nin 4'üncüsü için bir aradayız. 3 ödüldeki tecrübe ve başarı bizleri 4'üncü ödülle ilgili gerçekten daha da heyecanlandırıyor. Özellikle başvuruların 16 Mayıs itibariyle açıldığını Mühendislik Doğa Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Ödülü'ne aday olmak isteyen akademisyenlerin İlim Yayma ödülleri web sitesi üzerinden dijital olarak başvuruları kabul etmeyi başladık. Dolayısıyla sizler aracılığıyla bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin aday olmaya teşvik edilmelerini arzu ediyoruz. Ödüllerimiz aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiği için çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra verildiği için ne kadar çok aday namzedi bu ödüllere kendisi aday olur veya aday gösterilirse ödül sahiplerimizin de düzeyi o kadar artacak demektir. Bu bakımdan az önce söylediğim 2 ödül, 2 milyonluk ödülümüz olan Mühendislik Doğa Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler ödüllerimiz için başvuru süreci açılmıştır. Sizlerin aracılığıyla bütün araştırmacı ve akademisyenlerimizin bu ödüllere aday olabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. 5 milyon lira büyük ödülümüz içinse özellikle rektörlerimiz aday göstermek suretiyle ödüle aday kişiler belirleniyor. Dolayısıyla zaten ödül komisyonumuz rektörlerimizi ziyaret ettiler, rektörlerimize ulaştılar. Türkiye'deki bütün akademisyenlerimize mektup göndermek suretiyle bu süreci tanıttılar. Yine sizler aracılığıyla Üniversite rektörlerimizin, Organize Sanayi Bölgesi Başkanları'nın ve onur kurulu üyelerimizin büyük ödüle aday göstermelerini hatırlatmış oluyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ ÜST DÜZEY AKADEMİK ÇALIŞMAYI ÖDÜLLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri; Türkiye'nin en büyük akademik ödülü, dünyanın da belki veriliş şekli itibariyle, başvuru alması itibariyle değerlendirme süreçlerinin detaylı olması incelikleri itibariyle dünyanın sayılı akademik ödüllerinden bir tanesi. Çok özgün bir akademik ödül. Türkiye'de ilim yayımı olarak hem cemiyet hem vakıf olarak 75 yıla yaklaşan tarihimizde 10 binlerce, 100 binlerce öğrenciye, öğretmene, akademisyene ve akademisyen adayına yurt, kurs, barınma proje destekleriyle destek olmuş, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi'ni kurmuş, eğitimin çınarı olan Türkiye'de ilim yaymanın gerçekten yakışır projesi, Türkiye'nin en büyük akademik ödülü ilim yayma ödülleri. Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı, bilimsel araştırmayı, ödüllendirmeyi öngörüyoruz, hedefliyoruz. Diğer taraftan da bu vesileyle sizlerin araçlığıyla parlak genç dimağların, akademisyen namzedi gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu itibarlı, bu şerefli, bu çok önemli yolu seçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

'BİLDİRGE İÇİN BİR SERİ ZİYARET YAPACAĞIZ'

Erdoğan, "Bildirge için bir seri ziyaret yapacağız. Hem Sağlık Bakanımıza hem TÜSED Başkanı'na hem de Türkiye Tıbbi İlaç Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı'na bu ziyaretleri yapacağız. Henüz bunları yapmadık. Kamuoyuyla paylaştığımız dökümünü elbette götüreceğiz ama bizim gayemiz hocalarımız bizzat ilgilerine konulara anlatmış olsunlar, bizzat gündemlerine girmesini sağlasınlar. Bu taçlandırma için biraz sembolik belki ama yine katkısı olacağını düşündüğümüz bir adım" dedi.

'ÜLKEMİZİN FARKLI ALANLARDA YÜRÜYÜŞÜNÜN ŞAHLANIŞA GEÇMESİ BEKLENTİMİZDİR'

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, "Bu konuda en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi, şahsen kanaatimce insan kaynaklarının zenginliği, çeşitliliği, baskı altına alınmış, öğretilmiş çaresizliklerin sınırladığı, zihinlerin özgürlüğü tatması, bilimsel çalışmaların yaygınlaşması, bilimsel çalışmaların rehberliğinde, bilim adamlarının rehberliğinde ülkemizin değişik alanlarda, farklı alanlarda yürüyüşünün şahlanışa geçmesi beklentimizdir. Bu münasebetle bu çalışmaların çok hayırlara vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

'8 BASAMAKLI 6 FARKLI KURUL TARAFINDAN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ'

Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, "Bugün itibariyle sizlerin vasıtasıyla daha geniş kitlelere, ilim yayma ödülleri ile ilgili bir bilgi aktarımı, değer aktarımı olacak. Başkanımızın ifade ettiği gibi 16 Mayıs'ta başvurularımız başladı. 31 Temmuz'da yaklaşık 77 günlük bir başvuru sürecinde tamamlanmış olacak. Ondan sonraki süreçte de yaklaşık 3,5 aylık süreçte de 8 basamakta 6 farklı kurul tarafından bilimsel değerlendirmesini yapmış olacağız. Kasım sonu ya da Aralık ortasına kadar da ödülleri 3 kişiye takdim etmiş olacağız. Şimdi bu süreçle ilgili olarak en çok değer verdiğimiz ödüllerle ilgili olarak neyi ödüllendiriyoruz dediğimizde ve neyi ödüllendirmek istiyoruz dediğimizde toplumsal sorunlara, elden sert düzeyde katkı sağlamak, çözüm getirmek hedefini koyduk. Dolayısıyla bu tür çalışmalar üreten, hürmetli akademisyenlerimizin, araştırma aracılarımızın, mucitlerimizin başvurmaları noktasında gayret ediyoruz" diye konuştu.

'72 ÜNİVERSİTE REKTÖRÜMÜZLE GÖRÜŞTÜK'

İdris Sarısoy, "Bununla ilgili en önemli hedef kitlemiz üniversiteler. Yaklaşık bugüne kadar 68 ile doğrudan, diğer 6'sıyla da dolaylı olarak 72 üniversite rektörümüzle görüştük. Bu da şuna ifade ediyor. 185 bin yaklaşık akademik kadro var üniversitelerimizde. Bu da yaklaşık %47'sini tekabül eden 87.000 üniversiteyi tepsiyle görüştük. Rektörlerimize şu mesajı verdik. Bu ödül aslında bir toplumsal bir ödül. STK üzerinde yapılıyor. Dolayısıyla sizin üniversitenizde teknik bir çalışma üreten araştırmacıları siz dahil biliyorsunuz. Dolayısıyla aday gösterilmesi ya da aday olma noktasında teşvikle ilgili desteklerinizi bekliyor mesajlarını verdik. Tabi bir başka boyutu daha var bunun. Biz nihayetinde bir bilimsel ödülüz. Hedef kitlesini büyük ölçüde akademik camii ama biz aslında şunun da bilinir olmasını istiyoruz. Bugün dışarıya çıktığınızda İlim Yayma Ödülleri diye bir ödül var sorusuna tabii zamanla olacak bir şey bu. Bir günde 3 yıl, 5 yıl da olacak değiliz. Bununda farkındayız. Toplumda bundan haberdar olsun istiyoruz. Buradaki beklentimiz ne? Nihayetinde ödül alan hocalarımızın ortaya koymuş olduğu çalışmaları belki günün birinde onların da işine yarayacak. Dolayısıyla böyle bir bilinirlik onlar açısından da bir fayda, bir değer üretecek. Örneğin belki bir müteşebbis ödül alan hocamızın ortaya koymuş olduğu bir ürünün ticarileşmesi konusunda girişimde bulunacak. Dolayısıyla aslında bir hareket noktasından başladığımızda sonucu gerçekten çok güzel noktalara, çok da geniş noktalara ulaşacağını düşünüyoruz, bekliyoruz. Bu sefer ulusal düzeyde çağrıya çıkarak başvuran adaylar içerisinde belirli kriterlere göre seçeceğimiz öğrencilerimizi, hocalarımızı bir araya getirerek daha yakın, daha detaylı hem bilgi, hem de tecrübe aktarımı ile ilgili çalışmalara devam edeceğiz" dedi.