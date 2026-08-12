İlkadım\'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 37 litre el yapımı sahte alkollü içki ile 1000 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.