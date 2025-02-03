İlker Gönen'in Ölümü: İntihar İddiası - Son Dakika
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İlker Gönen'in Ölümü: İntihar İddiası

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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yargılanan doktor İlker Gönen, cezaevinde ölü bulundu. Törenle defnedildi.

03.02.2025 19:02
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(İSTANBUL) - Yenidoğan Çetesi'nin yöneticilerinden olduğu iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan doktor İlker Gönen, Küçükçekmece'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze töreninde, İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "İlk bulgular intihar yönünde. Adli Tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. İntihar mı, değil mi; intihara yönlendirme mi, bunların hepsini soruşturmayla öğreneceğiz. Benim aylardır anlatmaya çalıştığım şey, dezenformasyonun ne kadar tehlikeli olabileceği..." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları öne sürülen "Yenidoğan Çetesi" davasında örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan doktor İlker Gönen, önceki gün tutuklu bulunduğu Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tek kişilik hücrede ölü bulunmuştu.

İntihar ettiği açıklanan İlker Gönen için bugün ikindi vakti Küçükçekmece Hacı Ömer Çetinsaya Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Gönen daha sonra Sarıyer'de toprağa verildi.

"İlk bulgular intihar yönünde"

Cenazeye Gönen'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze töreninde açıklama yapan İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, ölüm haberinin ailesine 4,5 saat sonra verilmesini kuşkulu bulduklarını belirterek "İlk bulgular intihar yönünde. Adli Tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. İntihar mı değil mi; intihara yönlendirme mi, bunların hepsini soruşturmayla öğreneceğiz. Benim aylardır anlatmaya çalıştığım şey, dezenformasyonun ne kadar tehlikeli olabileceği... Cımbızlanarak, kesilerek, bağlamından koparılarak dezenformasyona uğratılan bilgilerle bugün geldiğimiz sonuç ortada" dedi.

Aydın Mantar, müvekkili İlker Gönen'in, yaklaşık 3 hafta önce ikinci duruşma devam ederken geçici olarak kaldığı Marmara Cezaevi'ndeki hücresine urgan bırakıldığını iddia etmiş, bu iddia üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Mantar, maddi kazanç sağlayacak sevk işlemlerinin sadece yenidoğan servisleri ile sınırlı olmadığını, 'erişkin yoğun bakım, diyaliz, onkoloji, koroner yoğun bakımlarda da benzeri suistimallerin yapıldığı yönündeki TTB ön raporuna dikkat çekiyor.

Duruşmada kendini savunmuştu

İlker Gönen, duruşmadaki savunmasında da çete yöneticilerinden 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert'le ilgili de "Yoğunluk dolayısıyla tıp merkezleri özel hastanalerle ve grup hastanelerle dahi görüşür. Gıyasettin Mert ile benim görüşmelerim arasında bütün bu sevkler hastanelerle ilgili görüşmelerdir. 112'yle ilgili herhangi bir konuşmam yoktur. Mert beni hastaların sevkleri için arar" demişti.

Murat Emir:  İntihar süsü ile asli sorumluları ifşa edecek olan çetenin konuşması mı engellenmeye çalışılıyor?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de İlker Gönen'in ölümüyle ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

"Yenidoğan çetesinde ikinci intihar vakası… İki numaralı sanık İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiği bilgisi paylaşılıyor. İfadesinde İl Sağlık Müdürlüğü denetçilerinin sorumluluğundan bahsetmişti. Aralık ayında da kapatılan özel hastanelerden birinin idari amiri olan, iddianamede adı geçmesine rağmen tutuklanmayan Satılmış Çim, kendi aracı içerisinde ölü bulunmuştu ve yine intihar denilmişti. İntihar süsü ile asli sorumluları ifşa edecek olan çetenin konuşması mı engellenmeye çalışılıyor?"

Kaynak: ANKA

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