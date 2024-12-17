İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi Tanıtıldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, Ankara Sanayi Odasınca hazırlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi'ne (ASO-İLTEK) ilişkin, "Endeks, geçmişte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını değerlendirme ve geleceğe yönelik stratejik hedefler belirleme noktasında bizlere rehberlik edecek." dedi.

Türkiye'de ilk kez Oda tarafından hazırlanan ASO-İLTEK'in tanıtımı ve kuruluşun 2024 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

Uzun, burada yaptığı konuşmada, ASO-İLTEK'in illerin inovasyon kapasitelerini, beşeri sermayesini, altyapılarını ve bunlarla ilgili unsurları içermesinden dolayı kendilerine yol gösterici nitelik taşıdığını söyledi.

Bakanlık olarak bölgesel farklılıkları gidermek ve illerin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla uyguladıkları farklılaşmış teşvik oranlarının kilit rol oynadığını belirten Uzun, çalışmayı incelediğinde belirli illerin ön plana çıktığını, belirli illerin kümeleştiğini ve homojen bir dağıtıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Uzun, Bakanlığın uygulamaya aldığı TEKNOFEST, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlama konusunda başarı hikayesi yazdığını anlattı.

Türkiye'nin beşeri sermayesinin en önemli bileşenlerden biri olduğunu vurgulayan Uzun, şöyle konuştu:

"Bu endekste de yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç net şekilde görülmekte. Lansmanı yapılan endeks geçmişte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını değerlendirme ve geleceğe yönelik stratejik hedefler belirleme noktasında bizlere rehberlik edecek. Bu tür çalışmalar devam ettikçe doğru teşhis yapılacak ve illerimizin teknolojik gelişmişlik düzeyi artırılarak, Türkiye'nin teknoloji tabanlı kalkınma yolculuğunda daha sağlam adımlarla ilerlemesi mümkün olacak."

Endeks her yıl paylaşılacak

ASO Başkanı Seyit Ardıç da ASO-İLTEK'in, ülkenin teknolojik kalkınma potansiyelini ortaya koyan kapsamlı bir analiz olduğunu söyledi.

Endeksin, illerin teknolojik altyapı ve yetkinlik düzeylerini detaylı şekilde ele alarak, ilerleme yolunda güçlü bir stratejik yol haritası sunduğunu dile getiren Ardıç, bunun Türkiye'de ilk defa ASO tarafından hazırlandığını ifade etti.

Ardıç, endeksin, ulusal boyutta teknoloji aktörleri arasındaki etkileşimi artırıp, küresel düzeyde rekabetçiliğin geliştirilmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Endeks, dijital altyapı, araştırma ve yenilikçilik kapasitesi, sektörel yapı, teknoloji çıktıları, yaşam kalitesi ve iş gücü çekiciliği gibi kategorilerde illerimizin performansını ölçerek ülkemizin bölgesel teknoloji haritasını ortaya koyuyor. Ayrıca coğrafi olarak yakın illerimizin oluşturduğu bölgesel teknoloji kuşaklarının küresel trendlere uyum kapasitelerini de bu çalışmayla analiz ediyoruz. Endeksimizi her yıl paylaşarak, teknolojik gelişimde hangi aşamaya geldiğimizi görmüş olacağız."

Ardıç, dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, bu hızlı gelişim ve dönüşüm sürecine ekonomik ve teknolojik açıdan uyum sağlayan ülkelerin küresel pastadan aldıkları payı artırdığını ve diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını bildirdi.

Dijital ve yeşil dönüşümün, ekonomik ve teknolojik dinamiklere yeni bir boyut kazandırdığını vurgulayan Ardıç, şöyle devam etti:

"Dünyanın 17'nci ekonomisi ve bölgesinde bir sanayi üssü olan ülkemiz, teknoloji, beşeri sermaye, inovasyon ve dijital altyapı gibi bileşenleri ölçen dünya çapındaki endekslerde ortalama 47'nci sırada yer alıyor. Bu sonuçlar, dijitalleşme ve teknolojik yenilikçilik açısından almamız gereken önemli bir mesafeyi ortaya koyuyor. Ülkemizin ihracatının içinde yüksek teknolojinin payı yüzde 3,6'dır. Bu oranın yüzde 20 seviyesindeki küresel ortalamanın oldukça gerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu tablo, Türkiye'nin küresel rekabetçilik yarışında ilerleyebilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde, ortak akla dayalı politika ve stratejiler geliştirmesini gerekli kılmaktadır."

Teknolojik gelişmişlikte Ankara ilk sırada

Ardıç, ASO-İLTEK'in, her ilin teknoloji ve dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya koyduğunu söyledi.

ASO-İLTEK'in, ülkenin teknoloji temelli büyüme modeline geçiş sürecinde, doğru adımların atılmasına katkı sunacak bir kaynak niteliği taşıyacağını öngördüklerini bildiren Ardıç, "ASO-İLTEK Endeksi'nin sonuçlarına göre, teknolojik gelişmişlikte Ankara'mız birincidir, İstanbul ikinci. İstanbul'u Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Bursa, Kayseri ve Sakarya takip ediyor. Son sıralarda ise Van, Gümüşhane, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Muş ve Şırnak yer alıyor." dedi.

İstanbul'un sektörel yapı, dijital altyapı ve teknoloji çıktıları alt endekslerinde, Ankara'nın ise araştırma ve yenilikçilik kapasitesi alt endeksinde ilk sırayı aldığını aktaran Ardıç, şu bilgiyi verdi:

"Ankara, araştırma ve yenilikçilik kapasitesi ile yaşam kalitesi ve işgücü çekiciliği alt endekslerindeki yüksek performansı ile İstanbul'un önünde birinci sıradadır. Ankara ve İstanbul yüksek AR-GE kapasitesi ve dijital altyapılarıyla uluslararası alanda da dikkat çekerken küreselde ise hak ettikleri yerlerin epey gerisindedir. Bu iki ilimizde yenilikçilik ve yüksek teknoloji odaklı çalışmalar, ülkemizin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu yükseltecektir."

Ardıç, ASO-İLTEK'in tamamlayıcısı olarak gördükleri Türkiye Teknoloji 100 Yarışması ve Ankara Teknoloji Üssü projelerinin de önemine dikkati çekti.

Türkiye Teknoloji 100 Yarışması ile ülkenin teknoloji alanındaki yenilikçi ve başarılı şirketlerini öne çıkararak, küresel teknoloji sahnesindeki görünürlüklerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ardıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılacak firmalarımız, başarılarını ulusal ve uluslararası arenada sergileme fırsatı bulacak. Böylelikle hem bölgesel kalkınmamız hem de teknoloji ekosistemimiz güçlenecek. Ayrıca, yarışma sonucunda hazırlanacak olan Teknoloji 100 Raporu, hem sektörün gelişimine ışık tutacak hem de ülkemizin teknoloji alanındaki potansiyelini dünyaya tanıtacak. Ayrıca ASO Ankara Teknoloji Üssü Projesi ile kentimizin ekosisteminin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve ihracat kapasitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Projenin 2033'te tamamlanmasıyla yaklaşık 20 bin yeni nitelikli istihdam ve yıllık 1,5 milyar dolar ilave ihracat artışı sağlamayı hedefliyoruz."