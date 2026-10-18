İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu iddianamesi kabul edildi, en az 10 yıl hapis istendi - Son Dakika
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İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu iddianamesi kabul edildi, en az 10 yıl hapis istendi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu ticareti suçundan en az 10 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin yetkisizlik kararı üzerine dosya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önceki soruşturma dosyalarından ve İstanbul İl Jandarma personelince gerçekleştirilen istihbari çalışma ve muhbir görüşmelerinden kamuoyunca tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, bunları birbirlerine ikram ederek kullandırdıkları yönünde alınan bilgiler üzerine Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sanığın adresinde yapılan aramalarda esrar öğütmede kullanılan 2 öğütücü, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen kavanozun ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kendisine ait cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden "Aytaç Kartt" ve "Mami Rodi" şeklinde kayıtlı kişilerle yaptığı sesli ve yazılı görüşmelerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak maksadıyla olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede yer verilen sanık Yalçıntaş'ın ifadesinde, "uyuşturucu madde kullanmadığını, kavanoz içindeki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, öğütme aparatlarının Buğra Ateş isimli arkadaşının hediye ettiğini, hassas terazinin ise sporla uğraşması nedeniyle diyetinin kontrol için kullandığını" beyan ettiği aktarıldı.

Yalçıntaş'ın kan ve saç örneklerinin alınarak incelenmesi sonucunda, esrarın etken maddesi olan THC'nin metaboliti ve kokain tespit edildiğine dikkat çekilen iddianamede sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendiği vurgulandı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Mahkeme, sanığın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanının dışında kalması nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

İddianame, bunun üzerine İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA
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