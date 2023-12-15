İmam Hatip Ortaokulları Dosyası Tanıtıldı

İmam Hatip Araştırmaları Merkezince (İHAMER) hazırlanan ve imam hatip ortaokullarının tarihçesi, gelişimi ve öğrenci sayısına ilişkin bilgilere yer verilen dosya tanıtıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek çatısı altında hayata geçirilen İHAMER'in bilgi notları adı altında yayınladığı "İmam Hatip Ortaokulları Dosyası"nın tanıtımına ÖNDER ve İHAMER yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan İHAMER Başkanı Ahmet Yapıcı, Merkezin imam hatip modeline ilişkin her türlü ilmi ve akademik çalışma yürüterek tematik raporlar hazırladığını söyledi.

Bu okulların uzun vadede güçlendirilmesini ve sorunlara çözüm bulunmasını hedeflediklerini kaydeden Yapıcı, "Kamuoyundaki bilgi eksikliği ve algıya karşı da bilgi notları çalışmaları yaptık. İlk bilgi notunu da İmam Hatip Ortaokulları başlığında hazırladık. Çünkü imam hatip okullarının başlangıç noktası imam hatip ortaokullarıdır. " dedi.

Dosyada, imam hatip ortaokullarının yasal süreci, tarihçesi, gelişimi, okula kayıt ve nakil süreçlerinin yanı sıra okutulan dersler ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Verilen temel derslerin imam hatip ortaokullarında ve ortaokullarda Talim Terbiye Kurulunca belirlenen öğretim programına göre okutulduğu, her iki okul türünde bu derslerin saatlerinin eşit olduğu, imam hatip ortaokullarında farklı olarak haftada ikişer saat Kur'an-ı Kerim, Arapça ve Peygamberimizin Hayatı, 6 ve 7. sınıflarda ise birer saat Temel Dini Bilgiler derslerinin zorunlu olduğu aktarıldı.

Dosyada, 2012'de eğitimde 4+4+4 sistemine geçilmesiyle birlikte 2023'te okullarda 695 bin 499 öğrencinin bulunduğu ve 46 bin 472 öğretmenin görev yaptığı belirtildi.

Bazı imam hatip ortaokullarının sınavla öğrenci aldığına yer verilen dosyada, Türkiye'de 66 ildeki 77 okulda hafızlık eğitimi verildiği, 18 bin 876 öğrencinin eğitimine devam ettiği ve 2 bin 905 öğrencinin eğitimini tamamladığı kaydedildi.