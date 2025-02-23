İmamoğlu: 23 Mart, Türkiye'nin Yeni Yol Haritası - Son Dakika
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İmamoğlu: 23 Mart, Türkiye'nin Yeni Yol Haritası

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimle ilgili yaptığı açıklamada, 23 Mart'ın Türkiye için yeni bir yol haritası olacağını vurguladı. Üyeleri ve vatandaşları bu sürece katılmaya davet eden İmamoğlu, her oy'un ülke için bir değişim ateşi olacağını belirtti.

23.02.2025 09:26  Güncelleme: 10:02
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçimine ilişkin, "23 Mart'taki sandık, Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime başvuru yaptığını duyurmuştu. İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön aday seçiminde oy kullanmak için partiye son başvuru tarihinin 28 Şubat Cuma günü saat 17.00 olduğunu belirterek, vatandaşları CHP'ye üye olmaya ve ön seçimde oy kullanmaya davet etti. İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından emanet Cumhuriyet Halk Partimizin cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Adaylığımız için imza veren başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere, tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarımız, partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilimizde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye'nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

"Daha çok olmalıyız ki 23 Mart'ta sözleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım"

Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı, tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra partimize yeni üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum. Ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart'ta sözleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım. Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir.

"23 Mart'ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır"

23 Mart'ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık, bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacak, tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktır. 23 Mart'taki sandık, Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız.

"Vereceğiniz her oy, zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır"

Her yeni üyelik, ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy, milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacğınız her adım, filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade, büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki, bütün dünya duyacak. Gelin, değişimi ne kadar istediğiniz gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin. Vereceğiniz her oy, adaletsizliğe, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy, zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır.

Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: 23 Mart, Türkiye'nin Yeni Yol Haritası - Son Dakika

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