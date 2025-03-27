İmamoğlu Ailesi, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, Silivri'ye giderek Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etti. Anne Havva İmamoğlu, "Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı" dedi.

İmamoğlu ailesi, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Anne Havva İmamoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı. Evladımın görevi, devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor. Benim gördüğüm o. Ama bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum. Morali iyi. Tabi bana göstermez, beni hiç üzmeyi istemez evladım."