İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada\'yı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti.
İmamoğlu, Büyükada Nizam Mahallesi Saatli Meydan'daki halk buluşmasına, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile katıldı.
Buradaki konuşmasında İstanbulluların yarınki seçimlerde kentin geleceği için en doğru kararı vereceğine inandığını belirten İmamoğlu, seçimlerde kardeşliğin kazanması temennisinde bulundu.
"Mührü doğru yere basarsanız, İstanbul için gerçekten çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Doğru kişiyi seçerseniz, İstanbul yeşil alan kazanır, İstanbul metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz, İstanbul'un dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır." ifadelerini kullanan İmamoğlu, Adalar'daki atlı faytonun kaldırılması, elektrikli ulaşımın sağlanması ve Beltur Oteli gibi çalışmalara değindi.
İmamoğlu, uyumlu çalışması için Erdem Gül'e teşekkür ederek seçimlerde kendisi ve Ali Ercan Akpolat için destek istedi.
Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Adalar'da hangi ihtiyaçlar varsa, bunları hızla toparlamaya ve daha da ileri seviyeye taşımaya, Adalar'ı İstanbul'un değil, dünyanın incisi haline getirmeye, her adanın kendine has sıkıntılarını özel olarak, tek tek ele almaya ve çözüme kavuşturmaya hepinizin huzurunda söz veriyorum. Kaçak göçek değil, kuralına uygun, insanların yaşamlarını sıkıntıya sokmayan, ama misafirlerinin de ağırlanmasında gerekli tedbirleri almış, nizami, plajlarıyla pırlanta gibi, yolları güvenli, 20 kilometre hızının asla aşılmadığı bir Adalar'ı var edeceğiz. ve insanlarımızın can güvenliğini, yaşam standardını koruyacağız."
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