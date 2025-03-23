İmamoğlu, Cezaevinden Rekor Katılımı Kutladı

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden gönderdiği açıklamada, kendisini çok mutlu eden bir haberi paylaşmak istediğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan'a 'artık yeter' dedi. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun açıklaması, sosyal medya hesabından yayımlandı. İmamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Silivri Cezaevinden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan'a 'artık yeter' dedi. Bu gece Saraçhane'de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak."