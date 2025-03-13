İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Adayı Süreci Demokrasi Devrimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Kastamonu'da partililerle buluştu.

Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen İmamoğlu, Kuzeykent Kapalı Pazar Yerinde yaptığı konuşmada, milletin Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin çalışmalarını gördüğünü dile getirdi.

İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, "Bu bir demokrasi devrimidir. Bu bir tarih yazmaktır. Tarihe altın harflerle geçecek olan sandıkta Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci çok değerlidir." diye konuştu.

Savcılık tarafından, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine bir yazı daha yazıldığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Savcıya talimat verme hakkı olmamasına rağmen verdiği talimat üzerine, 'bir yazı daha yazın, bir yazı daha yazarak okulu zorlayın' diyerek acelelerini ortaya koyuyorlar. Muhtemelen demişlerdir ki 'bu işi 23 Mart'tan önce halledin.' Haksız, hukuksuz bir biçimde, hiç alakası olmayan bir biçimde savcılık devreye giriyor."

İstanbul Üniversitesi rektörünün 7 Ekim 2024'te bir rapor imzalayıp gönderdiğini söyleyen İmamoğlu, "Raporda 'İmamoğlu, 1990 yılındaki geçiş şartlarını karşılamıştır' dedin. Hatta şöyle diyor, '1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan, Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapan Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiren hiçbir yönü bulunmamaktadır. Hatta varsa bir sorun, bu sorun YÖK'ü ilgilendirir'. 572 yıllık bir üniversitenin rektörü, bir profesör, bilim insanı olarak yazdığın bu raporu inkar mı edeceksin? Bu raporu yazmışlar ama kime gönderdikleri de belli değil, bu bile gizli. Senden bu raporu kim istedi, mutlaka açıklamalısın." diye konuştu.