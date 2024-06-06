İmamoğlu ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Danacılı Mahallesi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi.
İmamoğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fikret Yıldırım sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Sergide katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
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