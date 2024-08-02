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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram'a erişim engeli gelmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. Instagram'ın keyfi olarak kapatılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."