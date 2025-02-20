İmamoğlu: "Mecbur Kalmadıkça Aracınızla Trafiğe Çıkmayın, Toplu Taşıma Araçlarını Kullanın"

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Yarın sabah erken saatlerde başlayacak olan bu yoğun kar yağışı beklentisi, cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edecek" bilgisini paylaşan İmamoğlu "Bütün bu bakışı elde ettiğimizde, söylenecek tek şey var: Yani bugünden çok daha fazla tedbirli olmak ve trafiğe çıkma konusunda vatandaşlarımızın özellikle ve özellikle yarını çok daha tedbirli bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Bunun bir başka anlamı; imkanınız varsa aracınızla mümkün olduğu kadar yarın trafiğe çıkmayın ve toplu taşıma imkanlarından faydalanın" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yarın beklenen yoğun kar yağışı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. İstanbul Valiliği'nin cuma günü için de okulları tatil etmesi kararını yerinde bulduğunu kaydeden İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yaptığı açıklama, yapılan uyarıları dikkate aldığı için İstanbullulara teşekkür etti.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi.

"İstanbullu hemşerilerime teşekkürü bir borç biliyorum"

"Yurttaşlarımızın kurum ve kuruluşlardan yapılan bütün çağrılara çok etkili bir şekilde katılmaları ve sürece iş birliği içerisinde olmalarını takdirle izliyorum. Şu anda trafikte ki yoğunluğa baktığımda bu kooperatif çalışma iş birliği içerisinde olma İstanbullunun gerçekten özellikle son beş yıldır çok etkili bir biçimde katıldığı bir husus. Afetle mücadelenin zaten yegane başarısı toplumun iş birliğiyle olabilmesi mümkün. Bu açıdan bütün İstanbullu hemşerilerime teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii az önce saat 18 itibariyle Sayın Valimizin açıklamasını özellikle bekleyerek sonrasında birtakım paylaşımları sizlerle yapalım istedim ki Valimizin çocuklarımıza, gençlerimize okulların yarın tatil olduğunu duyurması elbette hava koşulları açısından çok kıymetli. Ama en çok da muhtemelen İstanbul'umuzun çocukları buna çok sevinmiştir. Tabii umarım güzel vakit geçirirler, faydalı ve verimli bir günleri olur. Yarın için ve ilerleyen cumartesi, pazar için özellikle.

"Bütünüyle büyük bir mücadele içerisinde bütün kurum, kuruluşlar"

Kıymetli hemşerilerim tabii bütünüyle büyük bir mücadele içerisinde bütün kurum, kuruluşlar. Dün de aktardığım gibi şu anda da 11 bin 916 personel sayımızda sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin etkin aktif personeli sahada. Sizlerin bu anlarında size hizmet edecekler ki bunun dışında kamu kurum ve kuruluşlarının çok yönlü başta ilçe belediyeleri olmak üzere emniyetinden jandarmaya özellikle yol üzerinden baktığımızda Kuzey Marmara Otoyolundan, üçüncü köprüye birçok sorumluluk alanlarıyla beraber İstanbul'u etkileyen kara yolları kapsama alanıyla beraber çok etkin bir çalışma söz konusu... Tabii emniyetin diğer kuruluşların her alanda etkin faaliyetleri sürecek. Bu kapsamda büyük bir seferberlik bu tür anlar. Bu manada emeği geçen bütün emekçi dostlarımıza çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz İstanbullu hemşerilerimiz adına. Dediğim gibi 11 bin 916 personelimiz işinin başında özellikle iş makina sayımızı yine veriyorum 3 bin 375 iş makinemiz var. Bunun dışında yine özellikle köylerde etkin görev alacak olan anlaşmalı kar küreme aparatlı 170 traktör çalışacak. Vinç ve kurtarıcı 53 tane ile sahada olacak. Yine metrobüs güzergahında da aralıksız ulaşımın sürmesiyle ilgili 44 araç ve iş makinesi de sürekli faaliyet halinde.

"Daha etkin bir kar yağışının İstanbul'a girmesi bekleniyor"

Tabii dün başlayan bu kar yağışıyla ilgili bugünün zaten biraz durağan olma ihtimalini konuşmuştuk sizlerle paylaşırken. Ancak ifade edelim ki meteorolojinin buradaki uzman dostlarımızın meteorolojiden aldığı raporlar doğrultusunda bize aktardıkları bilgiler ışığında yarın sabah itibariyle daha etkin bir kar yağışının İstanbul'a girmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayacak olan bu yoğun kar yağışı beklentisi cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edecek. Tabii bir yandan sıfırın altında eksi derecelerde devam edecek olan hava sıcaklığı karın yoğun bir biçimde birikmesini bu aynı zamanda cumartesi ve pazarla beraber devam etmesi, beklentisi yüksek. Bu yönüyle bütün bu bakışı elde ettiğimizde söylenecek tek şey var. Yani bugünden çok daha fazla tedbirli özellikle trafiğe çıkma konusunda vatandaşlarımızın özellikle ve özellikle yarını çok daha tedbirli bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Bunun bir başka anlamı imkanınız varsa aracınızla mümkün olduğu kadar yarın trafiğe çıkmayın ve toplu taşıma imkanlarından faydalanın. Araç sayısı ne kadar az olursa gerçekten sahadaki tedbirlerin daha güvenli bir biçimde gerçekleşmesi söz konusu. Kaldı ki bir araç bile bazen yolda kaldığında bütünüyle bir aksi, bir yol akışını engelleyebilecek bir pozisyonda. Bu bakımdan ben özellikle yarını da hazır Sayın Valimizin okulların tatil edildiğini ve özellikle sadece okullar değil aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve sekiz yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile personel gibi birçok kapsama içinde olan personelin de bu şekilde çalışmayacak olması bir yanıyla işimizi bu yönüyle kolaylaştırıyor.

"Sahada sorumluluğumuz devam edecek"

Bu kapsamda diğer vatandaşlarımızın da yarının çok yüksek seviyede tedbirli geçirmesini buradan özenle duyuruyorum ve vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin buna üst seviyede uyum göstereceğine de inanıyorum. Şunu ifade edeyim tabii ki sahada sorumluluğumuz devam edecek. Bütün kurumlarla iş birliğimiz devam edecek. Aynı zamanda evsizlere kış hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sadece bizim tesislerimizde şu anda 493 evsiz vatandaşımız misafir edilmektedir. Bu misafirlik sadece barınma değil içme birtakım ihtiyaçlarını karşılama, başta eşya olmak üzere giyim olmak üzere. Yine yanı sıra özellikle vatandaşlarımıza dönük sağlık taraması, ilaç desteği. Yine bu vatandaşlarımızın özellikle memleketlerine gönderilmesi ve aileleriyle buluşturulmasıyla ilgili de çalışmalarımız sürdürülüyor. Birçok noktada kumanya ve mobil malzeme dağıtımı çalışmalarımız bugüne şu ana kadar devam etti bundan sonra da devam edecek.

"Sokak hayvanlarının yerinde beslenmesine daha özenli davranılacak"

Burada bir hassas durumda özellikle sokak hayvanları. Sokak hayvanlarına rutinde yapılan dağıtım özellikle yarını da içine alacak şekilde önümüzdeki üç gün yüksek seviyede kar birikmesi tehdidiyle beraber bir kısım sokak hayvanlarının yerinde beslenmesine daha özenli davranılacak, hatta bir kısmıyla ilgili özellikle sahada görev yapan veteriner sayımızda bu anlamda arttırılacak Muhtemeldir ki diğer kuruluşların da ilçe belediyelerinin de bu anlamdaki çalışmaları daha da etkin hale getirilecektir. Mobil tuvalet hizmetleriyle ilgili yine hazırda ekiplerimiz olacak ihtiyaç olan sahalara katkı sunacaklar.

"İhtiyaç halinde tabii ki ek sefer koyma gücümüz var"

Bu anlamda şu anda yine toplu taşımayla ilgili açıkçası ek seferlerle beraber güçlü bir İETT ağımız İstanbul'a hizmetlerine devam ediyor. Metrobüs önemli özellikle o aksın açık kalması konusunda etkin çalışacak ekiplerimiz metrobüsü açık tutacaklar. Elbette metro seferlerimiz ve tramvay seferlerimizde gece ikiye kadar hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. İhtiyaç halinde tabii ki ek sefer koyma gücümüzün olduğunu da vatandaşlarımızla paylaşalım. Bu arada bir miktar havaalanlarında sefer iptalini zaten takip etmişsinizdir. Belli oluyor ki bu yağış sürecinde yine makul seviyede bu iptaller olabilir. Bu kapsamda da bilgi alarak vatandaşlarımızın hareket etmelerini öneririz. Bütün bu yönleriyle çalışmamızın özelikle sağlıklı sürdürülebilmesi açısından vatandaşlarımıza talebimizi yineliyorum. Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun bir biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımızın özel araçlarıyla zorda kalmadıkça, mümkün oldukça elbette çıkacaksa da kar ve kış koşullarına uygun ise donanımları çıksınlar ama onun dışında çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu taşımayı kullanmalarını ve bu şekilde hareket etmelerini öneriyoruz. Bu yönüyle bütün vatandaşlarımızın bütün yollarda çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olacaklarını ve inşallah sorunsuz 21 şubatı 22, 23 pazarı da katarak geçireceğimize olan inancımız tamdır. Şimdiden emeği geçen bütün dostlarımıza çalışma arkadaşlarımıza mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

"Yüzde 70'i aşmak üzere olan bir baraj seviyemiz var"

Bu arada motor ve kurye taşımacılığının da iptal edilmesi valilik tarafından duyuldu bu hassasiyeti önemli olduğunu buradan duyuralım. İlavesinde özellikle uzun araçların, tırların da bu yönüyle tedbirli davranmaları çok önemli çünkü çoğu zaman özellikle geçtiğimiz kar deneyimlerinde bu zor koşullarda onların da çıktığı takdirde kara yollarını zorda bıraktığını biliyoruz. Bunu da uyarılara ekleyerek bütün vatandaşlarımıza sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Karın berekete dönmesini diliyorum. Ki yüzde 70'i aşmak üzere olan bir baraj seviyemiz var. Umuyorum karın topraklarımıza ve barajlarımıza bol bereketinin dışında hiçbir negatif etkisini yaşamayız."