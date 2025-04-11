İmamoğlu'na 7 Yıl 4 Ay Hapis İstemi - Son Dakika
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İmamoğlu'na 7 Yıl 4 Ay Hapis İstemi

İmamoğlu, Başsavcı'yı tehdit ettiği iddiasıyla yargılanıyor, duruşmada öğrencilerin tahliyesini istedi.

11.04.2025 11:46
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Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) 19 Mart Operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir açıklaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini 'tehdit edip, hedef gösterdiği' iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle davanın görülmesine, tutuklu bulunduğu Silivri'de, Marmara Cezaevi duruşma salonunda başlandı. İmamoğlu'nun duruşmada TRT'nin yargılamayı canlı yayınlamasını istediği ve tutuklanan gençlerle ilgili "Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim" dediği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifade için Ankara'dan İstanbul'a götürüldüğü gün yaşananlara ilişkin eleştirel sözleriyle ilgili açılan davaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sabah başlandı. Duruşma Çağlayan'daki mahkeme salonu yerine Silivri'de Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapılıyor.

"Öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır"

Duruşmaya basın mensuplarının laptop ve cep telefonları alınmadı. Edinilen bilgiye göre, duruşmada hakimin "Sabıkanız var mı?" sorusuna, İmamoğlu "Yok Allah'a şükür" cevabını verdi. "Birisinin 'Aşkım İstanbul' dediği, 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul'da 3 kere seçim kazanmış biri olduğum için buradayım" diye devam eden Ekrem İmamoğlu, duruşma salonundan hala tutuklu bulunan gençlerin tahliye edilmesi çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim" diye konuştu.

"TRT yayınlasın"

İmamoğlu duruşmada ayrıca, "Vatandaşların vergisiyle yayın yapan TRT, beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftiralarla haber yapmak yerine bu duruşmayı yayınlasın" dedi.

Ne demişti?

İmamoğlu, 20 Ocak'ta "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" isimli panelde yaptığı konuşmada CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye götürülmesine tepki göstererek, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun, sözüm ona. Yedi, sekiz polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile -sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın..." demişti.

7 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

İmamoğlu'nun bu sözleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı 31 Ocak'ta ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle, "tehdit", "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 7 yıl 4 ay aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli iddianame düzenlendi. Bu iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilince hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" olarak yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na 7 Yıl 4 Ay Hapis İstemi - Son Dakika

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