İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki - Son Dakika
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İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki

CHP'li Pınar Uzun Okakın, İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline sert tepki gösterdi.

08.05.2025 19:23
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi.

Pınar Uzun Okakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt dışı menşeili kapalı iş birlikleriyle, muhalif eylem ve söylemlerin etkileşimini azaltmak ve mitinglerimizin görünürlüğünü düşürmek amacıyla milyonlarca dolar harcamak pahasına sansür uygulamak sizi kesmemiş olacak ki, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiniz. Artık sosyal medyada yüz binlerce İmamoğlu olacak; gösterin akıl dışılığınızı, milyonlarca İmamoğlu olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki - Son Dakika

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