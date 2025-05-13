İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'na Hakaret Soruşturması - Son Dakika
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