İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame kabul edildi. İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak. "İhaleye fesat karıştırma" davası da 11 Nisan'a ertelenen İmamoğlu'nun aynı gün 2 duruşmaya katılacak olması dikkat çekti.

12.02.2025 13:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına 11 Nisan'da başlanacak.

İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik suç içerikli ifadeler kullandığı tespiti üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

AYNI GÜN 2 DURUŞMA BİRDEN YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı dava da 11 Nisan'a ertelenmişti. İmamoğlu'nun aynı gün 2 duruşma birden katılacak olması ise kısa sürede gündem yarattı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade ediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığına, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığına ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığına, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret ediliyor.

"ŞÜPHELİNİN TEHDİT SUÇUNU İŞLEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer alıyor.

İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği belirtiliyor. İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.

İmamoğlu\'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Serdar Er:
    imamoğlu tutuklansın milli güvenlik tehtit tidir 106 116 Yanıtla
  • orko Şato:
    aktroller ,makarnacilar kömurculer ,devrede aq ç. 89 55 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Firavun ülkesi olduk ama alışığız bunlara. Hiçbişey olmaz. Muhalefet her seferinde daha da güçleniyor. 85 46 Yanıtla
  • murat2069:
    sandıkta indiremediklerini bagımlı yargı ile indirme çabasıdıdır nafile ekrem başkan dik dur yanındayız gerekirse silivride 76 36 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    NE GÜZEL NE GÜZEL, İMAMOĞLUNUNU CUMHURBAŞKANI YAPTILAR ZATEN 57 31 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ne yaparsanız yapın AKP -MHP -HÜDA PAR ittifakı ilk seçimde halktan şamarı yiyecek. Emekliler açlık sınırının altında, gençler umutsuz, çalışanlar geçinemiyor. 48 17 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yani diyorlar ki kılıfını uydurup ben istediğimi içeri atarım .Ayşe barım içinde geçerli.....40 suç kaydı olanlar serbest dolaşsın dursun.... 37 10 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bence İmamoğlu ilk seçimde AKP -MHP -HÜDA PAR koalisyonunu silindir gibi ezer geçer. Yerel seçimlerde ezip geçtiği gibi. 34 11 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Şu şahıs ve zihniyetinde kim varsa o maduru oynayıp kahraman olmaya çalışırken tutuklanıp Türk siyasetinden yok olup gitsede rahat rahat Mansur beyler seçimlere girsek. Bu şahsiyete oy vermeye mecbur edip inanları karambole sürükleyecekler ülkemiz halkımız bu kadarını hak etmiyor. İçeri giri verse de pışşık gelmiyorum ki zaten ülkede ne kadar kalıyorum ki içerde kalacağım desede gülsek... 14 20 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    orko şata as 1 2 Yanıtla
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