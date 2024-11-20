İmamoğlu'na İhale Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu'na İhale Davası Devam Ediyor

İmamoğlu, ihaleye fesat karıştırma suçundan 3-7 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

20.11.2024 18:18
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı.

Mütalaasını sunması için söz verilen cumhuriyet savcısı, geçici görevlendirme kararı ile duruşmaya katıldığını belirterek, kapsamlı ve çok sanıklı olması nedeniyle sağlıklı şekilde mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcının dosyaya hakim olması gerektiğini ifade ederek, dava kapsamında alınan sonraki raporlarda suç unsurunun tespit edilemediğini, bu nedenle dosyada detaylı incelenecek bir durumun olmadığını belirtti.

Polat, en yakın zamana duruşma tarihi verilerek, mütalaanın sunulmasını istedi.

Söz verilen diğer sanıkların avukatları da raporlu olan cumhuriyet savcısının izinin bittiği günün ertesi gününe duruşma tarihi verilerek, mütalaanın sunulmasını ve davanın karar bağlanmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini reddetti.

Cumhuriyet savcısına mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Ocak 2025'e erteledi.

Duruşmayı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bazı parti üyeleri de izleyici olarak takip etti.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, önceki celse mütalaasını hazırlaması için dosyanın gönderildiği duruşma savcısının dün ve bugün raporlu olması nedeniyle yerine iddianameyi hazırlayan savcının geçici olarak görevlendirildiğini aktardı.

Yapılan kanun değişikliğiyle ilgili mahkemelere yargılamaları tamamlamaları için hedef süre verildiğini belirten Özer, "Bakın hedef süre mahkemeyle ilgili 409 gün olarak konulmuş. Bugün yargılamanın 685'inci günü yani üzerinden 276 gün daha geçmiş biz hala savcılığın esas hakkındaki mütalaasını bekliyoruz." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise duruşmada savcılığın mütalaasını hazırlamak için süre istediğini belirterek, "Buradaki niyet bu davanın süresini uzatma niyetidir." ifadesini kullandı.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.?

Kaynak: AA

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