İmamoğlu'na İhale Suçlaması - Son Dakika
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İmamoğlu'na İhale Suçlaması

İmamoğlu\'na İhale Suçlaması
11.07.2025 17:00
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Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk iddiasıyla yargılanmaya devam ediyor; 3-7 yıl hapis cezası istemiyle.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İmamoğlu'nun avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı.

Başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı duruşmanın hakiminin ve savcısının değiştiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaa verebilmek için dosyanın aslının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşünün beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, dosyanın aslının dönüşünün ardından esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

Duruşmaya, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de izleyici olarak katıldı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamaya yapan Günaydın, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmamasına tepki göstererek "Bize hala diyorlar ki, 'Gölge dosya üzerinden mütalaa vermek mümkün değildir. Dolayısıyla dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönmesini bekliyoruz'. Avukat arkadaşlarımız, bu dosyayla orada ne yapıyorlar ve bu dosyanın buraya dönmesi için bir olası tarih var mı diye soruyorlar, yok. Biz bunun adına adalet demiyoruz." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.?

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na İhale Suçlaması - Son Dakika

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