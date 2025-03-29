İmamoğlu'na Özgürlük İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
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İmamoğlu'na Özgürlük İçin İmza Kampanyası

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CHP, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebiyle Maltepe'de miting düzenleyip imza kampanyası başlattı.

29.03.2025 17:52
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Maltepe'de düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne ilişkin; "Bugün burada erken seçim talebini içeren, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebini içeren bir imza kampanyasını başlattık. Amacımız, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan 28 milyon oy ise biz 28 milyonun üzerinde bir imzayı alıp TBMM'ye götürüp teslim edeceğiz. Bu millet artık meydanlardan, sokaklardan TBMM'yi sandığa mahkum edecek. Bugünler çok yakındır" dedi.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

"Buradaki temel mesaj şu: Türkiye ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu... Gördüğünüz gibi sandık koyuyoruz, 15.5 milyon insan geliyor. Saraçhane'de milyonlar geliyor desteklemek için, İBB'yi kayyuma teslim etmemek için. Bugün de erken seçim talibini iletmek ve Ekrem İmamoğlu'nu özgürlüğüne kavuşturmak için milyonun üzerinde insan bugün Maltepe meydanına toplanmış durumda, bir bayram arifesindeyiz. İstanbul'dan milyonlarca insan başka yerlere seyahat ettiler ama ona rağmen burada kalanlar meydanı tıka basa doldurdular. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapana kadar meydanlarda, miting alanlarında milyonlar toplanmaya devam edeceğiz.

Bizi cezaevine tıkarak bu süreci geriye çevirmek mümkün değildir. Diplomasını iptal ederek, kendisine iftiralarla, yalanlarla, yalancı tanıklarla, iddianameler düzenleyerek istediğiniz yargı kararını verseniz Sayın Ekrem İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacak. Biz de o Cumhurbaşkanı olana dek bu mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. Bugün burada erken seçim talebini içeren, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük talebini içeren bir imza kampanyasını başlattık. Amacımız, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan 28 milyon oy ise biz 28 milyonun üzerinde bir imzayı alıp TBMM'ye götürüp teslim edeceğiz. Bu millet artık meydanlardan, sokaklardan TBMM'yi sandığa mahkum edecek. Bugünler çok yakındır.

Biz bunun İstanbul ve Türkiye ittifakında denemiştik. Bugün de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı ve onun tutukluluğu üzerinde gerçekten çok sayıda STK, meslek örgütü, siyasal partilerin genel başkan ya da milletvekili, parti yöneticisi seviyesinde desteklerini görüyoruz. Buradaki kitlenin büyük bir çoğunluğunda esas gövde CHP'nin örgütü. Olabildiğince yakın çevredeki illere çağrı yapmıştık. Bu miting Ankara'da gerçekleşmiş olsaydı bütün Türkiye gelecekti. Bizim bayramımız Sayın İmamoğlu ve arkadaşlarının özgürlüğüne kavuştuğu ve sandığın milletin önüne geldiği gün olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na Özgürlük İçin İmza Kampanyası - Son Dakika

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