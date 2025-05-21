İmamoğlu'ndan Cesur Mesaj - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Cesur Mesaj

21.05.2025 21:20
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Ekrem İmamoğlu, seçim kazanma korkusundaki rakiplerine karşı kararlı bir duruş sergileyerek umudu büyüttü.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Karşımızda, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi bilen ve bundan ölesiye korkan, bir avuç insan var. Aylardır nasıl büyük bir telaş ve panik içinde olduklarını görüyorsunuz. Açtıkları her soruşturma, yürüttükleri her algı operasyonu ayaklarına dolanıyor. Yaptıkları her gözaltı, her tutuklama, oylarının biraz daha düşmesine neden oluyor. Rakibi ortadan kaldırarak seçim kazanma girişimleri, vicdanlarda yer bulmuyor. Mertlikten uzaklaştıkça, milletin gözünden düşüyorlar" dedi.

CHP, Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitingde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından okundu.

Mektubuna, "Sevgili Pendikliler, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; her şeyin çok güzel olacağı, yeni ve aydınlık bir dönemin eşiğindeyiz. Haklıyız, kararlıyız, başaracağız" sözleriyle başlayan İmamoğlu, İstanbullularla şu mesajları paylaştı:

"Karşımızda, bir daha asla seçim kazanamayacaklarını çok iyi bilen ve bundan ölesiye korkan, bir avuç insan var. Aylardır nasıl büyük bir telaş ve panik içinde olduklarını görüyorsunuz. Açtıkları her soruşturma, yürüttükleri her algı operasyonu ayaklarına dolanıyor. Yaptıkları her gözaltı, her tutuklama, oylarının biraz daha düşmesine neden oluyor. Rakibi ortadan kaldırarak seçim kazanma girişimleri, vicdanlarda yer bulmuyor. Mertlikten uzaklaştıkça, milletin gözünden düşüyorlar. Biz ise cesur ve kararlı adımlarla hedefe yürüyoruz. 19 Mart'tan bu yana, milyon milyon çoğalıyoruz. Ülkenin dört bir yanında meydanlarda demokrasiyi, dayanışmayı, mücadeleyi, coşkuyu büyütüyoruz. Koşarak değil, adım adım yürüyoruz, ama her adımda yeri göğü inletiyoruz. Çünkü haklıyız ve ne istiyorsak, bu ülke için, bu millet için istiyoruz.

"Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu' kurulması ve demokratik bir iradeyle çalışması şarttır'

Sevgili kardeşlerim; biz, millet ne diyorsa, öyle olsun istiyoruz. Türkiye, sorunlarını milletin hakemliğinde aşsın istiyoruz. Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve kendisini feshetmesinin ardından, TBMM rehberliğinde katılımcı, şeffaf ve demokratik bir süreci hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Ülkemizin sabırla ve katılımcı bir iradeyle, milletimizin güvenini kazanan bir terörsüz ve demokratik Türkiye hedefine ilerlemesi, tarihimize, milletimize ve ortak geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu süreci başarıyla tamamlayabilmek için, tüm partilerin katılımıyla, 'Terörsüz ve Demokratik Türkiye Komisyonu' kurulması ve bu komisyonun şeffaf, katılımcı ve demokratik bir iradeyle çalışması şarttır. Bu yol, sadece terörün sonu değil, aynı zamanda demokrasinin, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesidir.

İnanıyoruz ki bu süreç, Türkiye'nin gerçekten demokratik bir ülke olmasına vesile olursa başarıya ulaşacak, milletimize umut ve güven verecektir. Bu güvenin oluşmasında en büyük ihtiyaç; hukuk önünde eşitliğin herkes için sağlanması ve herkes için siyaset zemininin genişlemesidir. Biz, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini ilke edinmiş bir partiyiz. 'Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar yanar, yok olur' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz. Milletin iradesi öyle büyük bir ışıktır ki, ülkemizi aydınlatır, geleceğimizi aydınlatır. Millet büyüktür. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Cesur Mesaj - Son Dakika

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