İmamoğlu: İsimlerle değil, satışı yapanlarla ilgileniyoruz - Son Dakika
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İmamoğlu: İsimlerle değil, satışı yapanlarla ilgileniyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de çiftçilerle birlikte buğday hasadına katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından indirimli ev satışı iddialarına ilişkin olarak, alan insanların ismiyle değil, satanlarla ilgilendiklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerdeki atamalara ilişkin iddialarına da yanıt vererek, önce kendilerine bir bakmaları gerektiğini söyledi.

06.07.2024 19:54  Güncelleme: 20:02
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Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de çiftçilerle birlikte buğday hasadına katıldı, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB şirketi KİPTAŞ tarafından 2019'dan önce Mevlüt Uysal döneminde 200 kişiye indirimli ev satıldığı iddiasının sorulması üzerine İmamoğlu "Bazen alan insanların ismiyle meseleler gündeme geliyor ama biz alanla değil de satanla ilgileniyoruz. Sayıştay raporlarını bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerdeki atamalara ilişkin iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, "Önce kendilerine bir baksınlar" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Gazitepe Köyü'nde gerçekleştirilen deneme hasadınının ardından gazetecilere açıklama yaptı, "Silivri'deyiz tarım hasadımız hayırlı olsun. Bereketi bol olsun. Çiftçimiz zorda. Fiyatların düşük olması, maliyetlerin yüksek olması ama biz 4 yılı aşan programlarımızda çiftçimizin yanında olduğumuz ile ilgili çokça konumuz var. Burada bugün dikimini desteklediğimiz hasadı Gaztepe köyünde Silivri ve Çatalca Belediye Başkanlarımızla mutluyuz çiftçimizin bereketi bol olsun" dedi.

"İşin peşini bırakmadığımızı milletimiz bilsin"

İBB şirketi KİPTAŞ tarafından 2019'dan önce Mevlüt Uysal döneminde 200 kişiye indirimli ev satıldığı iddiasının sorulması ve konuyla ilgili Sayıştay raporunda bir tespit yapıldığının anımsatılması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Evet var. O döneme dair zaten bir kısım işlemler yapıldı. Ama yine bu detaylar üzerinden süreci irdelemeye devam edeceğiz. Zaten birçok konuda aslında yaptığımız hukuki girişimlerimiz var. Yani sadece KİPTAŞ'ta değil birçok birimimizde. Ama biliyorsunuz ki özellikle bu tür konularda ama bakanlık ama diğer kurumlarda birçok hukuki girişimlerimiz ne yazık ki hem karşılıksız bırakıldı. Hatta soruşturma yapma ve bunun gibi birtakım yetkilerimizin  elimizden alındığını bütün kamuoyu biliyor. Aynı şeyleri tekrar etsek de etmesek de süreç böyle. Ama işin peşini bırakmadığımızı milletimiz bilsin"

Erdoğan'a atama yanıtı: Önce kendilerine bir baksınlar

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerde ahbap atamaları yapıldığına ilişkin iddiasına da yanıt vererek "Vallahi Cumhurbaşkanı hangi duyguyla bunu söyledi bilmiyorum. Ama dost, akraba işine girersek acaba devlet kademeleri veya yakın çevresinde işe girmemiş ya da dibinde durmayan dostu, akrabası var mı bilmiyorum. Önce kendilerine bir baksınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: İsimlerle değil, satışı yapanlarla ilgileniyoruz - Son Dakika

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