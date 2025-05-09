İmamoğlu'ndan Gençlere Çağrı

(ANKARA) - Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından gençlere seslendi. Paylaşımda, "Hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız." ifadeleri yer aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesinden sonra kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından Ekrem İmamoğlu'nun imzasını taşıyan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda İmamoğlu'nun şu mesajına yer verildi:

"Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın; Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak.

"Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz"

Hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz."